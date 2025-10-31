Santano asegura que el cale del túnel de La Catedral es "un hito clave" para la llegada de la Alta Velocidad a Pamplona

Imagen de la visita al cale del túnel de La Catedral (Pueyo) - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE

PAMPLONA, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, ha asegurado este viernes, en su visita al cale del túnel de La Catedral (Pueyo), que se trata de "un hito clave" para la llegada de la Alta Velocidad a Pamplona y está entre los túneles más largos de la línea de Alta Velocidad entre Castejón y Pamplona, con una longitud de más de 633 metros.

Santano, que ha estado acompañado por el presidente de Adif, Pedro Marco, la delegada del Gobierno en Navarra, Alicia Echeverría, y el Consejero de Cohesión Territorial del Ejecutivo foral, Óscar Chivite, ha puesto el acento en que "todos los tramos de la nueva plataforma ferroviaria entre Castejón y Pamplona se encuentran finalizados o en marcha", y se trabaja en los proyectos de la conexión de la línea de Alta Velocidad con la red convencional, en el entorno de Castejón, que "permitirá adelantar su puesta en servicio en tanto se complete la construcción de la nueva plataforma entre Castejón y Zaragoza".

Además, ha subrayado que el trayecto entre Castejón y Pamplona cuenta con una inversión superior a 1.000 millones de euros de los que 244 millones se financian con cargo a Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

El túnel de La Catedral se localiza en el tramo entre Tafalla y Campanas y cuenta con un presupuesto superior a 238 millones de euros, con una longitud de 15 km. Ubicado en el municipio de Pueyo, se construye para vía doble, con 110 m2 de sección libre, y una longitud total de 633,6 metros, incluido el tramo de túnel de mina y los falsos túneles de entrada y salida.

Según han informado desde el Ministerio en una nota de prensa, los trabajos de excavación se llevan a cabo por medios mecánicos y voladuras: en primer lugar, se excava la parte superior (fase de avance) y, posteriormente, se perforará la parte inferior (fase de destroza), continuando posteriormente con las tareas de drenaje, impermeabilización, sostenimiento y revestimiento del túnel.

En este momento, se ha completado la excavación en avance del túnel de La Catedral, que se ha realizado desde los dos emboquilles, y se trabaja paralelamente desde la boca norte en la excavación de la fase de destroza, de la que se ha completado el 70%.

TRAMO TAFALLA-CAMPANAS

El tramo Tafalla-Campanas cuenta en su trazado con tres de los túneles más largos de la línea de alta velocidad entre Castejón y Pamplona. Así, además, del túnel de La Catedral, se encuentran el túnel de Artzareta (658 m) y el de Murugain (506 m). Incluye también otras estructuras "singulares" como el viaducto sobre el Arroyo de La Majada (546 m).

En este momento, además de la excavación del túnel de La Catedral, se trabaja en la ejecución del emboquille sur del túnel de Murugain, previo al inicio de la excavación en mina, y la excavación en avance desde el emboquille norte, así como en el revestimiento del túnel de Artzareta.

Asimismo, se contempla la construcción de un puesto de adelantamiento y estacionamiento de trenes (PAET) en Garínoain, una instalación técnica que proporciona una "óptima operatividad y flexibilidad" en la gestión de la circulación ferroviaria.

NUEVOS PROYECTOS DEL TRAMO CAMPANAS-NUEVA ESTACIÓN DE PAMPLONA

Además, el secretario de Estado ha anunciado que Adif AV acaba de licitar por más de 7,5 millones de euros la redacción de los proyectos del tramo Campanas-Nueva Estación de Pamplona, que completa el trazado de la conexión ferroviaria de la Alta Velocidad en el trayecto comprendido entre Castejón y Pamplona.

El contrato deberá definir la implantación y la obra civil de la futura estación de alta velocidad de Pamplona, así como la infraestructura ferroviaria entre Campanas y la nueva estación a lo largo de los 13,2 km.

Las obras del tramo Tafalla-Campanas cuentan con financiación europea a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.