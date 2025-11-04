Sayas y Adanero exigen al Gobierno de España que condene públicamente los altercados del 30 de octubre en Pamplona

PAMPLONA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los diputados del Partido Popular de Navarra, Sergio Sayas y Carlos García Adanero, han presentado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley en la que instan al Gobierno de España a "condenar de forma pública, firme y sin ambigüedades los actos violentos ocurridos el pasado 30 de octubre en Pamplona, protagonizados por simpatizantes radicales de la izquierda abertzale".

El PP ha explicado en una nota que "durante esa jornada se produjeron graves altercados en el campus de la Universidad de Navarra y en el barrio de Iturrama, con quema de contenedores, destrozos en la vía pública y agresiones a un universitario y a un periodista", hechos que los diputados consideran "una agresión directa a la convivencia, a la libertad de expresión y al Estado de Derecho".

Sayas ha subrayado que "resulta inaceptable el silencio del Gobierno de Sánchez ante unos hechos que han sido incluso condenados por el Consejo de Europa", organismo que ha instado a España a "pronunciarse de manera inequívoca contra los ataques y a garantizar que los periodistas puedan ejercer su labor con seguridad".

"La tibieza del Gobierno frente a la violencia política contrasta con la firmeza con la que la sociedad española derrotó a ETA. No se puede mirar hacia otro lado mientras resurgen formas de kale borroka que creíamos superadas", ha señalado.

Por su parte, Carlos García Adanero, portavoz del PP en el Ayuntamiento de Pamplona y también diputado en el Congreso, ha denunciado que "Pamplona no puede volver a vivir imágenes que nos recuerdan a los años más oscuros". "La izquierda abertzale debe decidir si está con la convivencia o con los violentos, y el Gobierno no puede seguir dependiendo políticamente de quienes no condenan lo ocurrido", ha indicado.

Adanero ha destacado que esta iniciativa responde, además, a la advertencia del Consejo de Europa, que "ha llamado la atención al Gobierno por su silencio", y ha insistido en que "la convivencia en Navarra se construyó con el esfuerzo de todos y no puede ponerse en riesgo por los intereses partidistas de Sánchez".

La proposición no de ley presentada por Sayas y Adanero reclama también al Gobierno que "rompa cualquier acuerdo o entendimiento con EH Bildu mientras esta formación no condene la violencia y el terrorismo sin matices ni excusas", así como que "impulse todas las acciones necesarias para identificar y enjuiciar a los responsables de los altercados y garantice con todos los medios del Estado la seguridad y la convivencia en Navarra". "Callar ante la violencia equivale a ser cómplice de ella. La democracia se defiende con hechos, no con silencios", ha concluido Sayas.