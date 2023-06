Sayas dice que el PP aspira a formar "un gobierno en solitario fuerte y estable" y derogar las "barbaridades" de Sánchez

Afirma que "cuando en España gobierna el Partido Popular, también es una buena noticia para Navarra"



PAMPLONA, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista del PPN al Congreso de los Diputados, Sergio Sayas, ha afirmado que el Partido Popular aspira a conformar "un gobierno en solitario fuerte y estable" en España que sirva "para derogar todas las barbaridades que ha hecho Sánchez de la mano de sus socios".

En una rueda de prensa, Sayas ha señalado este viernes que "queda exactamente un mes para sacar a Sánchez de la Moncloa". "Llevamos cinco años esperando, llevamos cinco años viendo cómo nuestro país entra en declive, cómo las políticas que han impulsado Sánchez y sus socios han llevado a España a una situación social insostenible, pero también a una situación democrática y de regresión ética absolutamente inaguantable y es el momento de poner fin al 'sanchismo'", ha indicado.

Por ello, Sayas ha querido trasladar "a todos los navarros que están hartos de Sánchez" que "tenemos un objetivo, sacarlo de la Moncloa, que tenemos una oportunidad, que es el próximo 23 de julio, y que sólo hay un camino directo, eficaz y útil de hacerlo, que es elegir directamente al Partido Popular".

"Hacemos un llamamiento a todos los navarros que no quieran ni un minuto más de Gobierno de Sánchez a concentrar todo su apoyo en la única opción real que puede tener la fuerza suficiente para sacar a Sánchez de la Moncloa, y esa opción no es otra que la del Partido Popular", ha apuntado.

A su juicio, "España merece y necesita un Gobierno estable, un Gobierno que consiga dar unos años de tranquilidad a este país y de impulsar las políticas que le permitan progresar". "Ese Gobierno solo puede venir de una opción fuerte, que es la del Partido Popular, y por eso el objetivo de las elecciones del 23 de julio es conseguir una mayoría fuerte en torno al Partido Popular que permita construir un proyecto de estabilidad para España", ha dicho.

Ha añadido Sayas que "cuando en España gobierna el Partido Popular, también es una buena noticia para Navarra, porque a Navarra cuando le ha ido bien es cuando en España ha gobernado el Partido Popular". Según el candidato 'popular', "las grandes inversiones en nuestra comunidad provenientes de los fondos del Estado han sido con gobiernos del Partido Popular".

"Llevamos cinco años de Gobierno de Sánchez, cero inversiones relevantes para nuestra comunidad. Y ahora los navarros le vamos a decir a Sánchez en las urnas lo que pensamos del desprecio que ha tenido por nuestra tierra. Se lo vamos a decir sacándolo de la Moncloa, encabezando esa alternativa que puede sacarlo, que es la única que puede hacerlo de manera útil, de manera eficaz y de manera directa, que es la del Partido Popular", ha reivindicado.

Así, Sayas ha asegurado que "sólo con una opción fuerte como es la del Partido Popular podremos poner fin a la ley del 'Solo sí es sí', que ha servido para que los violadores estén en la calle, para que los agresores sexuales hayan visto rebajadas sus condenas", así como "revertir una ley de educación que ha sido sectaria y que ha ido directamente a atacar la libertad educativa de las familias", y poner fin "a los pagos a los golpistas y a los batasunos que han supuesto leyes como la de la Sedición, como la de la Malversación o como la de la Memoria democrática".

Ha añadido, además, que "sólo con un apoyo fuerte en el Partido Popular podremos dar la vuelta a la ley de vivienda, que ha sido un puente de plata para los 'okupas'". "Para todo esto es para lo que necesitamos el apoyo de los ciudadanos navarros en torno a la única opción útil, responsable y directa que pueda hacer esto posible, que es la opción del Partido Popular", ha incidido.

LA CAMPAÑA DEL PARTIDO POPULAR DE NAVARRA, "EN LA CALLE"

Según ha explicado, desde el Partido Popular de Navarra "vamos a enfocar la campaña en dos direcciones". La primera es "estar todo el día en la calle, porque en la calle es donde se está con la gente" y es "donde vamos a escuchar a los navarros".

Y por otro lado, ha anunciado que "vamos a planificar desde la semana que viene reuniones con colectivos, con agentes económicos y sociales, con grupos importantes" de Navarra "cuyas cuestiones dependan de decisiones del Gobierno de España".

"Una vez que hayamos escuchado a todos esos agentes sociales, completaremos las propuestas que ya tenemos desde el Partido Popular para Navarra con las cuestiones que esos agentes nos habían trasladado y las presentaremos públicamente", ha apuntado.

En definitiva, Sayas ha asegurado que "nos presentamos a estas elecciones ilusionados, sabiendo que somos la única alternativa eficaz, directa y útil para sacar a Sánchez y que sólo hay una oportunidad en la que no podemos fallar y esa oportunidad es el 23 de junio".

En respuesta a los medios de comunicación, ha considerado que "la mejor manera de hacer presidente a Feijóo es elegir directamente a Feijóo, y eso es el Partido Popular". También ha contestado que "nos confirmarán más adelante" qué miembros del PP vendrán en Sanfermines o en otras fechas de campaña.

"Estas elecciones van a una velocidad llamémosle rara, porque el señor Sánchez ha convocado unas elecciones el 23 de julio queriendo que los españoles no vayan a votar porque están de vacaciones y así mantenerse en el Gobierno más tiempo, y de lo que no se da cuenta es de que no hay verano, que no hay fiestas, que no hay Sanfermines que puedan paralizar las ganas de cambio que tenemos los navarros, el conjunto de los españoles, y aún así lo vamos a sacar de la Moncloa", ha dicho.

Preguntado por el papel de Vox en ese objetivo de ganar a Sánchez en las elecciones, Sayas ha respondido que "si algo se ha demostrado es la conveniencia y la necesidad para España de un gobierno fuerte, de un gobierno estable, y eso es a lo que sale el Partido Popular". "El Partido Popular sale a tener un gobierno fuerte, a concitar la gran mayoría de españoles y, por supuesto, de navarros, en esa alternativa que es la única posible frente a Sánchez y a configurar un gobierno en solitario fuerte y estable", ha manifestado.