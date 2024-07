Sayas (PP) afirma que "Chivite es la mayor amenaza para el progreso de Navarra"

Critica que Sánchez "ha demostrado que no tiene más proyecto que mantenerse en la Moncloa al precio que sea"



PAMPLONA, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El diputado navarro del Partido Popular Sergio Sayas ha afirmado este jueves que la presidenta del Gobierno foral, María Chivite, "es la mayor amenaza para el progreso de Navarra" y ha asegurado que el balance de su Gobierno es "el del deterioro de cualquier indicador de progreso de la Comunidad".

En una rueda de prensa que ha ofrecido en Pamplona para realizar un balance del curso político, el diputado ha indicado que "Chivite dijo que venía a hacer un Gobierno de progreso, y lo cierto es que Chivite y progreso son dos realidades antagónicas".

Tras ello, Sayas ha señalado que Navarra "ha dejado de ser la Comunidad con menos tasa de paro de España y ha pasado a ser la cuarta, ya nos ganan Cantabria, País Vasco y Aragón".

El diputado del PP ha indicado que "si hablamos de educación, Navarra ocupa el octavo puesto en el último informe de Pisa, lo que significa la más absoluta mediocridad".

A continuación, ha afirmado que "lo más injustificable y clamoroso es el aumento de las listas de espera en sanidad" y ha señalado que "desde que Chivite es presidenta, las listas de primera consulta han aumentado en 26.142 navarros y esperan 33 días más". "Solo en el último año, 4.757 navarros más están esperando una primera consulta y esperan seis días más que en el mes de junio del año anterior. Hay 18 especialidades en las que han incrementado el número de personas y los días de espera media en primera consulta", ha asegurado.

Sergio Sayas ha sostenido que "el único resultado que Chivite está ofreciendo a la sanidad pública navarra es cargársela, se está cargando lo que siempre ha sido un buque insignia de nuestra Comunidad, la sanidad".

Respecto a la gestión del Gobierno de España en relación con Navarar, el diputado del PP ha indicado que "este año de Gobierno de Sánchez ha sido un nuevo año perdido para Navarra" y ha considerado que "Sánchez y Chivite son un freno al progreso de Navarra".

Según Sayas, "el tren de alta velocidad sigue estancado por dos razones". "La primera, porque a Sanchez no le importa Navarra y la segunda porque sus socios son contrarios a esta obra. Lo que le pedimos al ministro Óscar Puente es que se involucre más en las infraestructuras de Navarra. Lo que quieren hacer ahora con la conexión por Zaragoza es un parche y una situación provisional que tiene que hacerse porque el Gobierno no ha hecho los deberes a tiempo y para evitar que el tramo Campanas-Castejon se convierta en un 'scalextric' conectado con la nada y con rumbo al limbo", ha indicado.

Tras ello, ha pedido al ministro que "clarifique ya definitivamente la conexión con la Y vasca y con Zaragoza, y que a partir de ahí aceleré las inversiones y la ejecución de las obras". "Navarra necesita el tren para ser competitiva y para generar empleo y el Gobierno de Sánchez le está dando la espalda a nuestra Comunidad", ha criticado.

El diputado 'popular' ha señalado que "lo mismo ocurre con el Canal de Navarra, una infraestructura que está ralentizada por culpa de Sánchez y de Chivite, y del que solo nos venden humo". "En el mes de mayo se celebró una reunión en el Ministerio de Transición Ecológica de muy bajo nivel, porque no había ni un solo ministro, lo que refleja el desprecio que el Gobierno de España tiene por Navarra y que además era una reunión entre socialistas porque ahí estaba Santos Cerdán -diputado navarro y secretario de Organización del PSOE-. La reunión era entre gobiernos. No sabemos qué hace Santos Cerdan en esa reunión y si era entre socialistas, no sabemos por qué esa reunión se celebró en la sede del Ministerio de Transición Ecológica", ha afirmado.

El diputado del Partido Popular también ha realizado una balance del curso político en el ámbito nacional, para señalar que "Sánchez ha demostrado que no tiene más proyecto que mantenerse en la Moncloa al precio que sea". "La legislatura nació secuestrada y ahora está amortizada. Sánchez no gobierna, sino que solo sobrevive chapoteando entre los negociantes de Begoña, las corruptelas del caso Koldo, que implica a ministros, a presidentes de Comunidades Autónomas, a la presidenta del Congreso y a los familiares de Pedro Sánchez, y también la investigación que la justicia está haciendo a su hermano por presuntos casos de corrupción", ha asegurado.

Según Sergio Sayas, Sánchez "ha convertido Moncloa en las redes sociales de los negocios familiares, de Sánchez y de Begoña".

Respecto a las afirmaciones realizadas en Pamplona por el ministro Óscar Puente, quien ha señalado que "se le está haciendo una auténtica labor de inspección a la vida de Begoña Gómez a ver si se encuentra algo, y esto desde la óptica penal es inconcebible, porque esto es una investigación prospectiva en toda regla, prohibida por la ley", Sergio Sayas ha indicado que "es volver a acusar a la justicia de perseguir políticamente a Begoña Gómez y eso es inadmisible en boca de un ministro".

El diputado del PP ha afirmado que "la imagen que vamos a ver mañana de la de la mujer del presidente del Gobierno declarando ante un juez acusada de un presunto caso de tráfico de influencias y de corrupción abochorna a los españoles y obliga a Pedro Sánchez a dimitir".