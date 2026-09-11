Sayas (PP) asegura que había un "compromiso político" de pagar el sobrecoste de Belate a la "trama de Cerdán"

El secretario general del Partido Popular de Navarra (PPN), Sergio Sayas - EUROPA PRESS

PAMPLONA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del Partido Popular de Navarra (PPN), Sergio Sayas, ha asegurado que había un "compromiso político" de pagar los sobrecostes de las obras de duplicación de los túneles de Belate con las "empresas de la trama de Cerdán". Empresas a las que ha acusado de hacer "trampas" para conseguir esta licitación.

Así lo ha afirmado en una rueda de prensa en la sede de su partido tras conocerse que los servicios jurídicos del Gobierno foral no han avalado la fórmula de enriquecimiento injusto para pagar los sobrecostes de la obra a la UTE adjudicataria.

Sayas ha destacado que Belate se ha convertido en "emblema de la corrupción socialista, no sólo de Navarra sino en toda España". Ha criticado que la presidenta del Ejecutivo foral, María Chivite, "estaba dispuesta a dar 8 millones más en sobrecostes a las empresas vinculadas a la trama de Santos Cerdán" y "no lo ha podido hacer porque lo ha parado la Intervención General del Gobierno de Navarra y la asesoría pública".

"Lo que está claro es que María Chivite estaba más dispuesta a favorecer los intereses de las empresas de la trama de Cerdán que a defender los intereses de los navarros", provocando "un quebranto a la Hacienda pública".

Sayas ha resaltado que las empresas adjudicatarias "estaban pidiendo una modificación del proyecto por más de 8 millones sin haberse puesto a excavar ni tan siquiera". Y ha reprochado que "la respuesta del Gobierno de María Chivite fue decirles adelante sin tener ningún informe jurídico o técnico que avalase esta decisión". En su opinión, "eso sólo puede entenderse porque había alguien más que el director general del Gobierno de Navarra diciéndole a esas empresas que no se preocuparan, que hicieran esas modificaciones porque las iban a cobrar".

Para Sayas, "es evidente que había un compromiso político para favorecer a las empresas de la trama de Cerdán y queremos saber quién adquirió en nombre del Gobierno de Navarra ese compromiso político". Así, se ha preguntado si fue el consejero de Cohesión Territorial, Óscar Chivite; el vicepresidente primero, Javier Remírez, o la propia presidenta del Ejecutivo foral, María Chivite.

El dirigente del PP ha destacado que la UTE adjudicataria de Belate plantea unas "modificaciones sustanciales sobre el hecho diferencial que les había hecho ganar" una licitación que "ya viene cargada de ilegalidades y que tanto la Oficina Anticorrupción como la Cámara de Comptos han dicho que tenía que haber sido nula de pleno derecho". "Hablamos de una mentira organizada para llevarse la licitación y hacer trama", ha remarcado.

Sergio Sayas ha destacado que se trata de "una obra de 76 millones de euros, que fue adjudicada de manera ilegal en un procedimiento que vulneró la ley de contratos y que tenía que ser nulo de pleno derecho, a la que ahora además se les quiere dar 8 millones más y que acabó siendo adjudicada nada menos que a las empresas de la trama corrupta". "Los navarros ya hemos pagado 39 millones de euros por las obras y no tenemos la certeza ni de que vayan a poder continuar", ha advertido.

Por otro lado, ha criticado que Geroa Bai, socio del Gobierno foral, pida "explicaciones" y ha afirmado que "es momento de dimisiones". En este sentido, ha dicho a la coalición nacionalista que "si estos hechos le parecen tan graves" y "se quiere distanciar de las ilegalidades", debe salir del Ejecutivo navarro "de manera inmediata" y no dar "ruedas de prensa de lloriqueo". "Todo el que se quede en un gobierno que sólo ha ofrecido a Navarra ser el gobierno de la corrupción, es cómplice de la corrupción socialista en esta comunidad".

Sayas que criticado que Chivite ha "normalizado tanto la corrupción que se cree impune, hasta tal manera que no solo no esta dispuesta a asumir ninguna responsabilidad política sino que va a volver a ser candidata" a la Presidencia de Navarra. "¿Qué puede ofrecer, cuatro años más de corrupción", ha preguntado. Así, ha subrayado que "cuando vayamos a las urnas, los navarros van a elegir entre un futuro renovado, un proyecto de progreso y una nueva etapa de ilusión o más tiempo de corrupción".

LA ELECCIÓN DEL CANDIDATO A LAS FORALES, DE LA DIRECCIÓN NACIONAL

Por otro lado, Sergio Sayas no ha querido aclarar si sería candidato del PPN en las próximas elecciones forales, señalando que es la dirección nacional del partido quien decide los candidato. "Cuando la dirección nacional se pronuncie al respecto es cuando nosotros anunciaremos lo que la que la dirección nacional hay decidido. De momento no hay nada decidido al respecto", ha explicado.

Preguntado por los periodistas si estaría dispuesto a ser candidato, ha insistido en que en que esa decisión la tomará la dirección nacional del PP y ha añadido que "a mí no me compete entrar a valorar una decisión que no recae en el Partido Popular de Navarra".