Sayas (PP) dice a Aitor Esteban que, si quiere "claridad" sobre el 'caso Cerdán', pida "explicaciones a Chivite"

Archivo - El diputado del PP Sergio Sayas, durante un pleno en el Congreso de los Diputados. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del Partido Popular de Navarra y diputado en el Congreso, Sergio Sayas, ha afirmado este lunes al presidente del PNV, Aitor Esteban, que si quiere "claridad" sobre el 'caso Cerdán', debe exigir "explicaciones" a la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, "en lugar de actuar de palmeros".

Sayas ha respondido así a Aitor Esteban, quien este lunes ha señalado en Pamplona que "en el Parlamento navarro exigiremos siempre que se dé claridad y se dé luz a este asunto".

El diputado del PP ha afirmado que "si de verdad queréis claridad sobre los contratos a la trama de Cerdan que afectan al Gobierno de Navarra exigid explicaciones a Chivite en lugar de actuar de palmeros". "Menudo papelón estáis teniendo. Bien callados tapando la corrupción de Cerdán y de sostén principal de Chivite y Sánchez", ha afirmado Sayas en un mensaje en la red social X.

El dirigente 'popular' ha dicho al PNV que "solo tenéis palabrería e hipocresía". "Los navarros os tenemos muy calados. Os calláis porque los contratos a la trama se han dado con vosotros en el Gobierno", ha señalado.