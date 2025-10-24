Sayas (PP) vuelve a reclamar a los Gobiernos información sobre reuniones de Cerdán y advierte con recurrir a la justicia

PAMPLONA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PP en el Congreso Sergio Sayas ha vuelto a reclamar a los Gobiernos de Navarra y España que le faciliten información sobre las reuniones del Ejecutivo foral con diversos ministerios en las que "hubiera formado parte" el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y ha advertido con acudir "a las instancias judiciales que tengamos que ir".

Así lo ha afirmado en una rueda de prensa en la sede del PP en Pamplona, en la que ha recordado que "hace meses" que solicitó esta información. Sin embargo, "ha pasado el plazo legal y no tengo respuesta porque el Gobierno de Navarra y el de España no quieren explicar con transparencia que Cerdán fue porque le abría la puerta a la contratación pública", ha remarcado.

Ha destacado que "quien invitaba a Cerdán a participar era Chivite" y "casualmente obras que se hablaron en esas reuniones han acabado adjudicadas a una UTE en la que el señor Cerdán tenía una empresa participada por un 45% según la UCO". Por todo ello, ha explicado que "si la semana que viene no recibimos todas las actas y quién ha participado -en estas reuniones-, vamos a pedir amparo a la presidenta del Congreso". Y, si no, "iremos a las instancias judiciales que tengamos que ir". "La verdad se va a saber", ha remarcado.

En cuanto a la comisión de investigación del Parlamento de Navarra, el diputado ha criticado la "injustificable" actitud de la presidenta Chivite "respecto a la corrupción que se está produciendo en el seno del Gobierno de Navarra". "La soberbia, la hipocresía, el cinismo y sobre todo el interés por que no conozcamos absolutamente nada de los contratos de más de 100 millones de euros que han acabado adjudicados a las empresas de Santos Cerdán inhabilitan a Chivite para ser presidenta del gobierno", ha sentenciado. Por otro lado, ha considerado que la comisión de investigación está "retratando" a Geroa Bai y EH Bildu como "palmeros de la corrupción socialista".

"Cada testimonio que estamos escuchando no hace más que alimentar las sospechas y las evidencias" de que el proceso de adjudicación está "plagado de irregularidades que deberían haber llevado a la nulidad de estas adjudicaciones", ha aseverado.

Sayas ha considerado "muy grave" que dos técnicos de la mesa de contratación de las obras de Belate hayan dicho que el presidente de la mesa, Jesús Polo, haya tratado de "influir en la valoración que hacían sobre las empresas". Algo que "exige una explicación clara, contundente y la asunción de responsabilidades" porque "las sospechas son múltiples".

En este sentido, ha afirmado que Polo "debería haber llevado tres años jubilado" pero "su puesto fue considerado esencial por María Chivite y Elma Saiz". "Tan esencial que lleva meses jubilado y no ha sido reemplazado", ha criticado, para asegurado que "hay intereses que no nos han explicado".

Por todo ello, ha destacado que tanto Chivite como Elma Saiz -quien fue consejera de Economía y Hacienda en el Gobierno foral- deben explicar quién pidió que "metiera en el Presupuesto de Navarra una excepción para que el presidente de la mesa no se jubilara y pudiera presidir la mesa de contratación -de las obras de Belate-".

"Es muy grave que tanto la Oficina Anticorrupción de Navarra como la Cámara de Comptos digan que este señor votó conociendo las valoraciones del resto de miembros y que su votación fue determinante", ha destacado. Además, ha resaltado que "todos" los comparecientes en la comisión han hablado de "rumores evidentes" de "quién iba a ganar el concurso", que fue, "casualmente, la empresa de la trama corrupta de Santos Cerdán".

Preguntado por la acusación del portavoz de UPN, Javier Esparza, que aseguró este jueves en el pleno del Parlamento de Navarra que el consejero de Cohesión Territorial, Óscar Chivite, se reunió con Jesús Polo tras su comparecencia en la comisión de investigación, algo que el consejeró negó, Sayas ha indicado que "no tengo ninguna prueba" pero ha opinado que es "sospechoso que alguien que no ha participado en una reunión con alguien no lo niegue de manera tajante cuando tiene el turno de réplica".

"El Gobierno de Navarra ha entrado en una dinámica de opacidad que niega todo aunque sea verdad hasta que las evidencias le desmienten. Y no me extrañaría que estuviéramos en lo mismo", ha indicado. "Chivite se equivoca si piensa que los navarros vamos a pasar página de la corrupción socialista. Si la señora Chivite se atrinchera en el Gobierno, seremos los navarros los que la sacaremos cuando vayamos a unas elecciones", ha concluido.