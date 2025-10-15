El secretario de la mesa de Belate se ratifica en su dudas sobre la adjudicación de las obras

PAMPLONA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario de la mesa de contratación de las obras de duplicación del túnel de Belate, Lorenzo Serena, se ha ratificado este miércoles en las dudas que mostró ya en su voto particular sobre el proceso de adjudicación seguido en esta obra.

Así, ha mantenido que el presidente de la mesa efectuó su valoración con pleno conocimiento de las puntuaciones del resto de los miembros, contradiciendo así lo que expresó Jesús Polo, quien aseguró este martes que votó en tercer lugar y no el último. Según ha dicho, "en mi voto yo no cuestiono, yo no tengo conocimientos de ingeniería". "Lo que digo es que en Derecho existe un deber de motivar y más cuando se hace ejercicio de justicia", ha afirmado.

Serena comparece este miércoles en la comisión de investigación en el Parlamento de Navarra, después de que ayer lo hiciera el presidente de la mesa y ha señalado, en una primera intervención, que "se ha querido presentar esto como una especie de duelo entre jurídicos e ingenieros, incluso a nivel personal", dentro de la mesa de contratación y "yo no voy a entrar".

"Creo que la labor de los empleados públicos es trabajar de la mejor forma posible, de forma profesional, yo así lo intenté", ha dicho, para incidir en que no iba a "descender a temas personales porque creo que desenfocarían". Según ha expuesto, "cualquiera sin anteojeras y con la mente limpia y sin prejuicios va a ir sacando sus conclusiones, yo estoy convencido de que el Parlamento es un sitio serio y por lo tanto yo creo que es un sitio que va a ir sacando sus conclusiones".

Ha lamentado Serena el escrito que envió al Parlamento con su visión sobre lo ocurrido en la mesa, "cualquiera que lo lea verá que era fruto de un cabreo, me creí la declaración institucional de que había que colaborar con la Oficina Anticorrupción cuando hubiese cualquier atisbo o duda". "Lo que dice el acuerdo de Gobierno y dice la ley foral que regula la Oficina Anticorrupción y su reglamento es que cualquier mera sospecha e indicio de mala praxis se tiene que comunicar, eso es lo que yo hice", ha dicho, para afirmar que "yo aplico la norma, es mi obligación, el derecho es una obligación aplicarlo, no es un gusto, y yo tengo que analizar si el procedimiento se ajusta a la ley".

"Yo lo que hice es constar en acta cuando hay alguna anomalía. Ver en eso un significado político creo que es un error y espero que salga la verdad de lo que pasó en esta comisión", ha señalado el secretario de la Mesa.

Preguntado por el portavoz de UPN, Javier Esparza, si puede asegurar que no hubo mordidas en la adjudicación de las obras de Belate, ha dicho que no lo puede asegurar "ni en esa ni en ninguna obra, yo puedo hablar de lo que pasó en la Mesa". "Yo no sé si hay corrupción o no, ni en esa ni en ninguna", ha señalado, para indicar que no veía por el departamento al exvicesecretario general del PSN, Ramón Alzórriz, ni a Santos Cerdán ni al empresario Antxon Alonso.

Sobre Servinabar, una de las empresas de la UTE adjudicataria de las obras de Belate, Serena ha comentado que "nosotros en la documentación no vemos la composición de la accionario, no sé quién es el propietario".

El portavoz de UPN, Javier Esparza, ha agradecido, al recibir en la comisión a Lorenzo Serena, su "profesionalidad e independencia". "Dimos credibilidad a sus opiniones y sus compañeros, otro letrado y un interventor, y tan es así que denunciamos esta cuestión", ha dicho.