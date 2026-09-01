La Semana Europea de la Movilidad en Pamplona ofrece en septiembre, novedades formativas, chequeo de bicis y paseos

Cartel de la Semana de la Movilidad. - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

PAMPLONA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pamplona se adhiere, un año más, a la celebración de la Semana Europea de la Movilidad, que se celebra del 16 al 22 de septiembre, con un amplio programa de actividades que se desarrollarán, entre el 5 y el 24 de septiembre, bajo el lema 'Movilidad para todas las personas'.

Entre las propuestas para esta edición se incluyen sesiones formativas para triciclos y bicicletas, chequeo y ajuste gratuito de bicicletas y paseos terapéuticos en triciclo para personas mayores. El programa se completa con la marcha recreativa y musical colectiva 'Bizifest', que recorrerá las calles de la ciudad el sábado 12 de septiembre.

La Semana Europea de la Movilidad incide este año en la opción de combinar distintas opciones de movilidad para completar desplazamientos. Con el lema elegido se pretende animar a la ciudadanía a utilizar el modo de transporte que más se adecue a cada trayecto específico y hacerle reflexionar, de forma paralela, sobre la aportación y responsabilidad individual para conseguir reducir las emisiones de gases invernadero y mejorar la calidad del aire de la ciudad, ha informado el Ayuntamiento en una nota.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

El programa dará comienzo el sábado 5 de septiembre con una sesión formativa en Civivox Jus la Rocha para aprender a conducir triciclos. La actividad, que se desarrollará entre las 10 y 14 horas, se ha organizado en colaboración con el programa 'En Bici sin Edad Pamplona'. Las personas interesadas pueden inscribirse a través del correo movilidad@pamplona.es. Esta sesión permitirá disponer de personal formado para realizar otra de las actividades, los paseos terapéuticos en triciclo, que comenzarán el lunes 14 de septiembre y se prolongarán durante tres semanas. Esta actividad se realiza con la participación de las residencias de personas mayores de la ciudad y otras entidades de apoyo a las personas con diversidad funcional contando, además, con la colaboración del personal voluntario.

Las actividades formativas se completan con la tradicional 'Biciescuela para personas adultas' que, en esta edición, presenta como novedad el nivel 'Moverse por la ciudad' destinado a personas que se mueven en bicicleta habitualmente y quieren sacarle el máximo partido a la red ciclable de la ciudad. La oferta formativa de la 'Biciescuela' se completa con los niveles de 'Iniciación' (aprende a montar en bicicleta) y 'Habilidad' (mejorar la habilidad sobre la bicicleta). Los talleres se ofertan desde el 14 al 24 de septiembre, con dos sesiones semanales por nivel, en el Museo de Educación Ambiental. Las inscripciones al programa se realizarán, del 4 al 10 de septiembre, en el teléfono 010 (948420100).

Previamente, el sábado 12 de septiembre se celebrará el festival de música sobre ruedas 'Bizifest', un itinerario lúdico que, aunando bicicleta y música, partirá a las 15 horas del Bosquecillo y recorrerá diferentes calles de la ciudad. En esta nueva edición, el 'Bizifest' refuerza su carácter de fiesta ciclista, cultural y comunitaria en movimiento, con un recorrido colectivo acompañado por música, triciclos sonoros y diferentes infraestructuras rodantes. Esta edición amplía especialmente su dimensión inclusiva y social con la participación de Partaide Elkartea, Asociación de personas con discapacidad física, y de En Bici Sin Edad, que se suma con su triciclo junto a personas de Aspace.

Al mismo tiempo, el festival sigue creciendo como laboratorio de movilidad creativa, incorporando nuevos dispositivos sobre ruedas como talleres móviles de reparación de bicicletas, triciclos para la recogida de residuos y otros vehículos adaptados a funciones comunitarias, como el 'Triciclo sonoro comunitario'. Todo ello, ha indicado el Ayuntamiento, convierte al recorrido en una pequeña ciudad móvil que ensaya otras formas de desplazarse, cuidarse y compartir el espacio público.

El programa de la Semana Europea de la Movilidad se completa con el servicio de chequeo y ajuste gratuito de bicicletas que, con la colaboración de Ciclos Martín, estará disponible el sábado 19 y el domingo 20 de septiembre, en horario de 11 a 14 horas, para todas las personas que quieran poner a punto su vehículo.