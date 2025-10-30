SEMERGEN y SEMG Navarra rechazan la reforma de la Atención Continuada y Urgente rural en la Comunidad foral

PAMPLONA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad de Médicos de Atención Primaria en Navarra (SEMERGEN Navarra) y la Sociedad Navarra de Médicos Generales y de Familia (SEMG Navarra) han mostrado su rechazo al borrador de la reforma de la Atención Continuada y Urgente rural en Navarra. Según han dicho, "su aplicación sería un recorte importante a la sanidad pública en Navarra, afectando sobre todo los lugares más vulnerables, como la atención sanitaria a la población rural".

En un comunicado, han señalado que "el cierre de 11 puntos de atención de urgencias rurales, que afectan a más de 200 pueblos, puede provocar un deterioro importante en la asistencia sanitaria urgente nocturna en la Comunidad foral". "Tenemos que recordar que las urgencias graves y tiempo dependientes no tienen prioridad horaria, pudiéndose dar tanto por la mañana como por la noche, por ello, es importante tener una asistencia de primer orden en el horario nocturno, sabiendo que la rapidez de acción cuenta para una mejor recuperación y evitar las secuelas", han expuesto.

Han criticado que esta reforma "no ha sido consensuada con las sociedades científicas, ni con los colegios profesionales, ni con los sindicatos". "Tampoco con los ayuntamientos que desconocen el alcance del posible deterioro de la asistencia urgente en las zonas que van a recortar", han expuesto, para agregar que "el plan no especifica qué profesionales tendrían que hacer las jornadas de fines de semana y las jornadas hasta las 20 horas".

Según han continuado, "el empeoramiento de las condiciones laborales hará que muchos compañeros se vayan a trabajar a zonas limítrofes, como La Rioja o Euskadi". "Esta reforma rompe la equidad, haciendo pueblos de primera y segunda categoría, y empeora la situación de los pacientes más vulnerables, como la población envejecida o los usuarios de las residencias de ancianos", han manifestado, para señalar que "el cierre de las urgencias en las zonas rurales implicará que haya más demanda en los centros de urgencias extrahospitalarias y en las urgencias de los hospitales".

SEMERGEN y SEMG Navarra han indicado que "estos departamentos están ya con una presión asistencial importante y con una espera considerable, por lo que el incremento de pacientes en los servicios de urgencias, hará que éstos se saturen sobre todo en las temporadas donde la demanda es mayor como en la época invernal y veraniega".

Por ello, han instado al consejero de Salud del Gobierno de Navarra, Fernando Domínguez, y a la presidenta de la Comunidad foral, María Chivite, a "reconsiderar" el borrador de la reforma rural urgente. Las dos sociedades muestran su disposición para colaborar en la mejora de la sanidad pública navarra, pero han advertido de que "condenarán todos y cada uno de los recortes que este Gobierno o cualquier otro quiera imponer a la población, y más si esa población es la más vulnerable al dificultar su acceso a un centro sanitario".