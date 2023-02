La senadora navarra Ruth Goñi, que dejó Ciudadanos, se afilia al Partido Popular

PAMPLONA, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La senadora navarra Ruth Goñi, que dejó Ciudadanos en 2021 por discrepancias con la formación naranja, se ha afiliado este lunes al Partido Popular de Navarra.

Ruth Goñi ha firmado formalmente su afiliación al PPN en un acto en la sede de los 'populares' navarros en el que ha estado acompañada por la secretaria general del PPN, Amelia Salanueva, quien le ha dado la "bienvenida".

Goñi, que fue elegida senadora en las listas de Navarra Suma (UPN, PP y Cs), ha afirmado que el Partido Popular es "la única alternativa real al Gobierno de Chivite y al 'Sanchismo', es el que aglutina el único proyecto de verdad del centro derecha".

Amelia Salanueva ha afirmado que el Partido Popular "es un proyecto que suma, que integra y crece" y ha asegurado que "tenemos las puertas abiertas para quien quiera sumarse a este proyecto de España unida y Navarra unida".

La senadora seguirá trabajando en el Grupo Mixto de la Cámara Alta y ha explicado que no ha abordado con el PP la posibilidad de ir en una lista electoral en futuras elecciones. "No lo hemos hablado", ha dicho Ruth Goñi. "He decidido dar el paso ahora porque en este convulso año electoral, cuanto antes nos signifiquemos mejor. Hay que sumar esfuerzo y trabajo. En Navarra tenemos que intentar crecer, no hace falta hablar de puestos e instituciones para hacer ese trabajo", ha dicho.

