Septiembre ha sido un mes mayoritariamente muy seco

PAMPLONA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Septiembre ha sido un mes cálido y mayoritariamente seco con precipitaciones por debajo de los valores medios en toda la Comunidad foral. El agua almacenada en los embalses ha descendido del 46% registrado en agosto al 35%.

Tal y como recoge el comentario meteorológico que publica cada mes el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, el día con mayores precipitaciones fue el 20 de septiembre con tormentas que dejaron precipitaciones superiores a 10 mmm en 10 minutos en estaciones como Arangoiti, Yesa, Villanueva de Yerri, Ujué, Abodi-Pikatua, Aguilar de Codés y Pamplona. Ese mismo día las estaciones de Alsasua, Irurita, Lerga y Olague registraron granizo.

En cuanto a las temperaturas, se han situado por encima de los valores medios en la mayor parte de Navarra, con diferencias de entre 0,5 y 1ºC en la mayor parte de las estaciones. Las que han registrado valores por debajo de la media han sido Larraona, Fitero, Olite, Galbarra y Leitza. En cambio, las que más se han alejado de los valores medio han sido Erro con +1,8ºC, Sesma y Azanza con +1,3ºC y Falces y Aribe con +1,1ºC. El día más caluroso del mes fue el día 19 de septiembre con temperaturas superiores a los 30ºC.