Septuplica la tasa de alcohol tras ser interceptado circulando con una rueda reventada en Santesteban

El conductor del camión articulado estaba, además, reclamado por un juzgado penal de Girona

PAMPLONA, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Foral ha abierto diligencias en lo que llevamos de semana a 27 personas por la comisión de distintos delitos, que han sido comunicados a diferentes juzgados mediante el correspondiente atestado policial.

Por delitos contra la seguridad vial se han abierto diligencias a cuatro conductores. En Santesteban (N121A) una patrulla de tráfico interceptaba un camión articulado circulando con una rueda reventada y dejando restos por la calzada. El conductor, de 54 años, realizaba transporte internacional con signos evidentes de estar bajo la influencia de bebidas alcohólicas, superando siete veces la tasa permitida (1.11mg/l), además de estar reclamado por un juzgado penal de Girona.

Otros dos conductores superaron las tasas permitidas de alcohol en controles preventivos ordinarios en alcohol en Villava (0.60 mg/l en casco urbano) y Caparroso (0.77 en la N121). También en un control se imputó a un conductor en Villafranca (NA660) por circular sin haber obtenido nunca el permiso para ello.

Por otro lado, se ha detenido esta semana a cinco personas por desobediencias y resistencias, cuatro de ellos citados en Pamplona (se les imputa también delito contra la seguridad vial y desórdenes públicos, en un suceso relacionado con la vuelta ciclista a España). En Lónguida (NA1720) agentes de la comisaría de Sangüesa intervenían con un conductor de 31 años al que se le incautaba una bolsa de marihuana. Finalmente fue detenido al arremeter e insultar a los policías forales intervinientes.

Por requisitorias judiciales se ha detenido a cinco personas. En Estella (NA122) una patrulla de tráfico detuvo a un ciudadano portugués de 37 años con un señalamiento internacional para la extradición a su país, al tener causas pendientes por tráfico de drogas. Fue puesto a disposición del juzgado de guardia. En Gazólaz fue detenido un varón de 25 años sorprendido despiezando unos cuadros eléctricos, sobre el que recaía una orden de búsqueda y detención emitida por el juzgado de Aoiz. En el barrio pamplonés de San Jorge una patrulla detuvo a un joven de 23 años reclamado por un juzgado de la capital navarra.

En Larraga fue detenido, tras darse a la fuga y emprender la huida al percatarse de la presencia policial, un varón de 30 años sobre el que figuraba un requerimiento para su detención e ingreso en prisión, que se hizo efectivo. Y esta noche en la Plaza de España de Funes ha sido detenido un varón reclamado judicialmente.

También cinco hombres han sido detenidos por delitos relacionados con el ámbito de la violencia contra la mujer en distintas localidades de la Comunidad foral.

Por delitos contra el patrimonio hay cuatro personas detenidas. En Pamplona se investiga a un varón por un delito de estafa, al haber engañado a una pareja para iniciar los trámites de creación de una empresa, haciéndose con un montante económico denunciado por las víctimas. En Tudela han sido detenidos dos jóvenes de 17 y 18 por un delito de robo con violencia, perpetrado el pasado mes de julio al arrancar del cuello una cadena de oro a una mujer de 76 años, a la que dieron un fuerte empujón tirándola al suelo. Y en Estella fue detenido este jueves un varón acusado de un delito de robo con fuerza, citado en la propia comisaría.

Finalmente, otras cuatro personas han sido detenidas esta semana por la comisión de otros delitos. En Pamplona, un varón por un delito contra la salud. En Estella se investiga a una mujer por allanamiento de morada, al invadir una de las habitaciones de un piso compartido en régimen de alquiler. En Santesteban era detenido un hombre por amenazas graves, tras el aviso de un conductor de autobús por problemas con un usuario. Y en Tudela (A68), un conductor por un delito de falsedad documental, cuando agentes del Grupo de Transportes evidenciaron que el remolque circulaba con otras placas de matrícula para evitar su correcta identificación, al tener la ITV y el seguro de responsabilidad civil caducados.