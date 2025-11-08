El Servicio de Bomberos de Navarra muestra a la ciudadanía en Elizondo cómo actuar ante posibles emergencias

Imagen de la jornada celebrada en Elizondo Servicio de Bomberos de Navarra, denominada ‘Ninonino Eguna’, en la que se ha mostrado a la ciudadanía cómo actuar ante posibles emergencias. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Bomberos de Navarra ha celebrado una jornada en Elizondo denominada 'Ninonino Eguna', en la que ha mostrado a la ciudadanía cómo actuar ante posibles emergencias. Se han realizado, entre otros, talleres de reanimación cardiopulmonar o cómo organizar la colaboración vecinal en situaciones críticas y exhibiciones de rescate en accidentes de tráfico o en incendios de vivienda, todos con la colaboración de personal sanitario.

Concretamente, se han ofrecido a la población distintos talleres en los que se les ha mostrado cómo realizar una reanimación cardiopulmonar, practicar compresiones y a utilizar el desfibrilador, para saber cómo actuar hasta que llegan los equipos de emergencia. También se han explicado pautas de colaboración vecinal en situaciones críticas para ayudar antes y después de la llegada de efectivos de bomberos a la zona y qué no hacer para agravar la emergencia.

Asimismo, se han indicado nociones básicas de navegación GPS para conocer la ubicación precisa en la que se está en todo momento y cómo compartirla con el 112, para evitar perderse o saber solicitar un rescate. Por último, se ha detallado cómo evitar que se produzca un incendio en el domicilio y, en caso de fuego, la forma de intentar de detenerlo y ralentizarlo lo máximo posible hasta que acudan las y los bomberos, detalla en un comunicado el Gobierno de Navarra.

EXHIBICIONES DE RESCATE Y TALLER DE USO DE EXTINTORES

La segunda parte de la jornada ha consistido en varias exhibiciones de cómo actúa el personal de bomberos ante distintos siniestros o emergencias. Se ha realizado una liberación de una persona accidentada en un vehículo en un accidente de tráfico y un rescate en fachada debido a un incendio en un domicilio.

Asimismo, se ha ofrecido un taller sobre el uso de extintores, en el que las personas interesadas han podido practicar la utilización de estas herramientas sobre fuego real, y se ha efectuado una demostración de cómo actuar ante un incendio de sartén con aceite ardiendo.

A lo largo de la mañana han estado disponibles varios 'Txokos' en los que se ha ofrecido información de distintas materias relacionadas con el trabajo de las y los bomberos: un espacio donde practicar libremente la reanimación cardiopulmonar y el uso del desfibrilador en muñecos de prácticas; un Txoko infantil con talleres didácticos, y otro sobre cómo trabajar de bombero o bombera, con información sobre cómo acceder y la posibilidad de probar alguna de las pruebas físicas exigidas en las pruebas de ingreso.

Por otra parte, los más pequeños han podido disfrutar de una gynkana infantil de temática bomberil y sanitaria, y se han realizado paseos en Zodiac por el río.