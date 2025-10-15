Los servicios mínimos del TUC salen "con puntualidad y sin incidencias" ante los paros de este miércoles

Archivo - Un autobús urbano por las calles de Pamplona - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los servicios mínimos del 60% ante los paros convocados para este miércoles en el Transporte Urbano Comarcal (TUC) de Pamplona durante la hora punta de 6 a 9.30 horas están saliendo "con puntualidad y sin incidencias" de las instalaciones, según ha informado la empresa Moventis TCC.

La huelga general por Palestina convocada por los sindicatos "podrá afectar al desarrollo de la jornada de hoy, dependiendo del grado de seguimiento que tenga", ha detallado la compañía.

Los servicios mínimos establecidos son de un 60% durante las horas punta y de un 40% durante las horas valle, en comparación con el servicio habitual de un día laborable.

La huelga por Palestina coincide con los paros parciales que el comité de TCC lleva meses convocando por la negociación del convenio. La última convocatoria de huelgas parciales había sido anunciada para los días 30 de septiembre, 2, 8, 10, 13 y 15 de octubre, de las cuales se cumplieron las dos primeras jornadas.

Tras las negociaciones de la empresa con el comité, el pasado lunes 6 de octubre se suspendieron los paros parciales del miércoles 8 y viernes 10. El comité sí retomó en cambio los paros parciales fijados para este pasado lunes y para este miércoles 15.