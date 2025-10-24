Los servicios mínimos del TUC salen "con puntualidad y sin incidencias" ante los paros de este viernes

PAMPLONA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los servicios mínimos del 60% ante los paros convocados para este viernes en el Transporte Urbano Comarcal (TUC) de Pamplona entre las 6 y las 8.30 horas están saliendo "con puntualidad y sin incidencias" de las instalaciones, según ha informado la empresa Moventis TCC.

Se prevé que la red se normalice entre las 9 y las 10 horas, aproximadamente. Los próximos paros están convocados para los días 30 y 31 de octubre, así como para el 6 y 7 de noviembre, en horario de 6 a 8.30 horas. Todas las jornadas de esta convocatoria se corresponden con jueves y viernes.