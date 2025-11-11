Siete isletas ajardinadas completarán las actuaciones del proyecto de un carril bici en la calle Irunlarrea

PAMPLONA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Pamplona ha aprobado la adjudicación del contrato para las obras de naturalización de la calle Irunlarrea, en el tramo del Hospital Universitario de Navarra, entre las rotondas de confluencia con las avenidas de Pío XII y Barañáin. Se generarán siete isletas ajardinadas, siete zonas verdes, que tendrán el doble objetivo de la renaturalización del entorno y de la protección del ciclista ante el tráfico rodado que circulará en los tramos en los que el carril bici que actualmente se está construyendo en la zona discurra a nivel de calzada.

Según ha informado el Ayuntamiento en una nota, las isletas ajardinadas estarán formadas por una rígola exterior que mantendrá la cota del pavimento existente. Por el interior de la rígola, se dispondrá un bordillo de piedra de calatorao elevado sobre el pavimento, de forma que la excavación del firme por debajo de la cota del pavimento actual será de 45 centímetros que, sumados a los 15 centímetros por encima de este, permitirá disponer de zonas ajardinadas de 60 centímetros de altura. Esos 60 centímetros se rellenarán con grava ofítica, con una lámina geotextil y con tierra vegetal que proporcionará el Servicio de Jardines del Ayuntamiento de Pamplona.

Las siete isletas de gran longitud estarán situadas en diferentes tramos de la calzada, junto a sus correspondientes drenajes y conexión a la red de pluviales. Como actuación complementaria, se incluye la reconstrucción de un tramo de rígola y la reparación de un blandón existente en las inmediaciones de la glorieta de conexión con la avenida de Barañáin.

La UTE Urbanismo Táctico será la encargada de ejecutar los trabajos con un presupuesto de 120.395,36 euros y un plazo de 45 días, por lo que podrían estar concluidas para finales de este año o principios del que viene.

Se trata del decimoquinto contrato derivado del acuerdo marco de selección de empresas para la ejecución de obras de mejora de la movilidad y la sostenibilidad. Durante el desarrollo de los trabajos, se mantendrá en todo momento la circulación del tráfico rodado cercano. Se dispondrán itinerarios peatonales separados de la zona de actuación de las obras, que estarán balizados con barandillas o barreras tipo New Jersey para garantizar la seguridad.

Desde el pasado mes de julio, el Ayuntamiento de Pamplona está ejecutando obras para la construcción de un carril bici y para la mejora de la movilidad en el tramo de la calle Irunlarrea comprendido entre las avenidas de Pío XII y Barañáin. El carril bici tendrá alrededor de 600 metros, será bidireccional y con una anchura de 2,75 metros. A esa actuación se suma la ampliación de las aceras existentes, la construcción de pasos peatonales elevados y la implantación de paradas avanzadas.

Se prevé que estas obras acaben para final de año y coincidan también con la conclusión de los trabajos de renaturalización de las siete isletas verdes previstas en ese mismo tramo. La UTE Urbanismo Táctico Pamplona fue la adjudicataria del contrato para ejecutar este carril bici con un presupuesto de 549.984,40 euros.