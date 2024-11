Los sindicatos de educación esperan "avances" este lunes en la mesa sectorial y se muestran "abiertos a la negociación"

Piden incluir en los presupuestos "presentes y futuros" partidas que "respondan a las necesidades" del profesorado

PAMPLONA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos de educación -Steilas, ANPE, Afapna, LAB, CCOO, ELA y UGT- han esperado "que haya avances" en la mesa sectorial convocada el próximo lunes y se han mostrado "totalmente abiertos a la negociación y al diálogo" con el departamento para "solucionar los problemas" del profesorado de la red pública.

"Creemos que es la vía necesaria para poder avanzar y dar respuesta a los problemas que hay planteados en la enseñanza pública. Creemos que es posible, pero también es verdad que tampoco podemos dejarlo mucho más allá, es decir, hay que tomar decisiones y hay que tomarlas ya", ha afirmado en declaraciones a los medios de comunicación Carlos Rodrigo, del sindicato ANPE, en representación de las organizaciones sindicales, que se han concentrado este jueves frente al Parlamento de Navarra.

Ha explicado Rodrigo que "llevamos desde el inicio del curso con una serie de movilizaciones que hasta el momento no han tenido una respuesta convincente o necesaria por parte del Gobierno" de Navarra. "Esas peticiones, algunas de ellas, indudablemente tienen que tener un respaldo parlamentario y un respaldo presupuestario, en el sentido de que tienen que tener financiación. No nos vale acordar nada para luego no tener un respaldo financiero que permita llevar adelante esas reivindicaciones", ha subrayado, tras mostrar "toda nuestra disposición a dialogar y a intentar alcanzar acuerdos".

Según ha añadido, "el profesorado está cansado, las aulas están saturadas en muchos casos, hay problemas con la diversidad a la que hay que atender, con la sobrecarga de trabajo, y lo que queremos es, en este momento, en el que todavía hay tiempo porque se están tramitando los presupuestos, que tanto los grupos parlamentarios como el Gobierno tengan sensibilidad hacia esta cuestión".

En cuanto a la cuantificación que requieren sus reivindicaciones, ha señalado que "es difícil hacerla porque no tenemos los datos concretos". "Entendemos que todas las reivindicaciones del profesorado no se pueden abordar en un solo presupuesto. Lo que hay que iniciar es la senda de apoyo decidido a la enseñanza pública para que se pueda incluir en los presupuestos, los presentes y los futuros, partidas que respondan a estas necesidades del profesorado y de la educación en general", ha dicho.

En este sentido, ha remarcado que "sería cuestión de ir hablando y ver exactamente qué implica cada medida que se tome y secuenciarlas", ya que "nunca nos hemos negado a que sea una cosa calendarizada". "No queremos todo para ahora, efectivamente, porque puede ser inasumible, pero sí que estamos abiertos a que eso se produzca", ha apuntado.

En cuanto a las medidas más "inmediatas" que a su juicio deberían incluirse en los presupuestos, Rodrigo ha citado "medidas de bajada de ratios, como mínimo, y también por lo menos algún tipo de compromiso con respecto a las reivindicaciones salariales". "Hay otro tipo de medidas como la reducción de la carga burocrática, de la carga de formación, de la carga de trabajo del profesorado, que no necesariamente implican partidas económicas, entonces eso se puede hacer un poco al margen de estas cuestiones. Y la cuestión es empezar", ha manifestado.

En caso de que la semana que viene no se produjeran esos "avances en la negociación", ha indicado que los sindicatos están dispuestos a continuar con las movilizaciones, ya que "el profesorado está cansado y queremos soluciones". "Creemos que hay margen para alcanzar esas soluciones y para llegar a acuerdos. No cerramos ninguna puerta y estamos abiertos a cualquier tipo de movilización, de continuar trabajando para hacer posible que esas medidas salgan adelante", ha apuntado.