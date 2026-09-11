El SNE dice que la formación en automoción no es una ayuda a una empresa sino una respuesta a las necesidades del sector

PAMPLONA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare (SNE-NL) ha afirmado este viernes que la financiación de la formación que ha diseñado junto con el Departamento de Educación para desarrollar perfiles vinculados a la electrificación del sector de la automoción "no es una ayuda a una empresa concreta, sino una actuación de las políticas públicas de empleo que desarrollamos".

Después de que el sindicato ELA haya criticado que el Gobierno de Navarra vaya a destinar un millón de euros a través de este plan de formación para que Volkswagen Navarra "disponga de 1.050 personas, la mayoría jóvenes, sin ningún tipo de retribución ni contrato laboral", el Servicio Navarro de Empleo ha respondido que esta actuación "ha sido diseñada de manera conjunta por el SNE-NL, el Departamento de Educación y agentes del sector de la automoción para responder a las necesidades industriales de este sector en cualificación y contratación".

El SNE-NL ha indicado que "Volkswagen ocupa una posición central por su tamaño y capacidad de tracción en el sector, pero también se han contemplado las necesidades de las empresas proveedoras y auxiliares del sector". "Estamos, por tanto, ante una política de capacitación sectorial", ha afirmado.

El Servicio Navarro de Empleo ha destacado que "este plan formativo que presenta Gobierno de Navarra responde a una necesidad extraordinaria de contratación derivada de la transformación del sector de automoción y de los procesos de electrificación, digitalización e innovación que está afrontando la industria de la automoción navarra". "La automoción es uno de los sectores estratégicos de la Comunidad foral, y estos cambios precisan nuevas competencias profesionales para mantener la competitividad y garantizar la disponibilidad de perfiles cualificados. Una de las respuestas públicas para contribuir a este mantenimiento de la competitividad es desarrollar el talento a través de la formación", ha explicado.

El SNE ha afirmado que "el centro de la actuación son las personas". "El objetivo es mejorar la empleabilidad de las personas desempleadas o en mejora de empleo, mediante formación específica vinculadas a necesidades reales de contratación. Se pretende facilitar que estas personas puedan adquirir competencias profesionales que demanda el tejido productivo y acceder a oportunidades de empleo de calidad. Así pues, la inversión pública se está realizando en las personas, en sus competencias y en sus oportunidades de inserción laboral en cualquier empresa del sector", ha indicado.

En ese sentido, el SNE ha destacado que "la financiación de la formación no es una ayuda a una empresa concreta, sino una actuación de las políticas públicas de empleo que desarrollamos".

El Servicio Navarro de Empleo ha precisado que este planteamiento relativo a la formación "no es específico del sector de la automoción" y ha explicado que "entre las funciones de los servicios públicos de empleo se encuentra la adecuación de la oferta formativa a las necesidades del mercado laboral". "Cuando se detectan necesidades de profesionales en diferentes sectores como, por ejemplo, el sector de los cuidados y la atención sociosanitaria, las energías renovables, las ocupaciones vinculadas a la transformación digital o la automoción, la respuesta es la misma: impulsar la formación y capacitación de personas para cubrir esas necesidades", ha señalado.

En ese sentido, ha asegurado que "Navarra viene desarrollando desde hace años actuaciones de estas características en distintos sectores a través de la oferta formativa del Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare y del Departamento de Educación".

El SNE ha explicado que "la formación para el empleo dirigida a personas desempleadas está prevista en la ley de Empleo y es una herramienta habitual de las políticas activas de empleo en Navarra". "La participación en una acción formativa no implica una relación laboral ya que no está vinculada a la formalización de contratos con la empresa", ha indicado.

Además, ha señalado que "la normativa contempla distintas vías de apoyo para las personas participantes, como becas y ayudas de transporte, pero no una remuneración salarial por asistir a un curso". "Por lo tanto, la propuesta se enmarca en los principios que inspiran las políticas activas de empleo de Navarra y en la planificación de la formación para el empleo impulsada por el Departamento de Educación, contribuyendo al objetivo compartido de avanzar hacia un modelo de desarrollo económico más competitivo, innovador e inclusivo", ha indicado.