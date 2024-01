Sociedad Civil Navarra convoca este sábado una concentración silenciosa en contra de la amnistía

PAMPLONA, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

Sociedad Civil Navarra ha convocado este sábado al mediodía una concentración silenciosa en el Monumento de los Fueros en el Paseo Sarasate de Pamplona en contra de la amnistía "a los golpistas secesionistas que atentaron contra nuestro Estado de Derecho y nuestra Democracia en 2017, simplemente a cambio de los 7 votos que le mantienen en el poder".

La concentración, con el lema 'Basta ya de mentiras. No a la amnistía', pretende "concienciar a la sociedad de que no podemos tolerar que la mentira y el engaño continuo a la ciudadanía se convierta en el eje de actuación de unos políticos que en campaña electoral prometieron no hacer lo que están haciendo".

"El Gobierno del PSOE se ha saltado todas las líneas rojas que él mismo se marcó mintiéndonos con un descaro asombroso. Ha devuelto a la vida a un movimiento secesionista catalán que había perdido su credibilidad, una vez que había sido derrotado por el Estado de Derecho. Ha desautorizado a nuestro Rey y a los cuerpos policiales. Ha provocado la desigualdad entre españoles ante la ley. Ha atacado la división de poderes, incluso señalando a jueces que se oponen a esta deriva antidemocrática. Ha aceptado negociar en el extranjero la unidad de nuestro país con un prófugo de la justicia y con la mediación de observadores internacionales", ha censurado el colectivo en una nota.

"Ahora pretende hacernos creer que hay un terrorismo que no atenta contra los derechos humanos. Todo ello ha generado crispación y polarización en la sociedad española", ha advertido.

Sociedad Civil ha asegurado que María Chivite "ha conseguido la presidencia de nuestra comunidad a cambio de entregar en bandeja de plata la alcaldía de Pamplona a los autoherederos no arrepentidos de ETA. Algo que también negaban repetidamente que iban a hacer".

"Frente a todo ello de nada sirve el grito airado, ni el insulto ni el alboroto callejero, que aprovecha Sánchez para hacerse la víctima", ha manifestado el colectivo, que ha defendido que "nuestra respuesta debe ser una protesta en las calles de manera periódica mientras sea necesario, pero mediante el silencio como muestra de nuestro rechazo frontal por la deriva del Gobierno".

"Un silencio que provoque la reflexión de nuestra sociedad. Un silencio respetuoso y a la vez combativo. Un silencio que sea en realidad un gigantesco grito a la conciencia de los ciudadanos", ha destacado Sociedad Civil, que quiere, además, "rendir homenaje a ese silencio valiente y comprometido que caracterizó las primeras protestas contra los atentados terroristas".