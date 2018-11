Solana, sobre Skolae: "Somos más los que creemos que es necesario entrar en el aula y enseñar igualdad"

Publicado 30/11/2018 11:34:42 CET

PAMPLONA, 30 Nov. (EUORPA PRESS) -

La consejera de Educación del Gobierno de Navarra, María Solana, ha afirmado, ante el "acoso y ataque" al Departamento de Educación por el programa Skolae, que "somos más los que creemos que es necesario entrar en el aula y enseñar igualdad" y ha afirmado que "aquí lo que está en cuestión es el propio hecho de coeducar".

"Skolae soy yo, nosotras hemos hecho Skolae, no hemos ido a Amazon y hemos adquirido el programa. Lo hemos pensado y desarrollado nosotras", ha expuesto Solana, quien ha remarcado que "vamos a cumplir con lo que nos hemos comprometido por respeto y responsabilidad".

Según ha expuesto, en una comisión parlamentaria, a petición propia, "la moral y la religión es el quid de la cuestión" y ha argumentado que "coeducar sin entrar en lo que hay que entrar es imposible". "Hay quien no quiere que se coeduque en las aulas de Navarra, a día de hoy la responsabilidad de esto es nuestra, a día de hoy me compete a mí tomar la decisión y se va a coeducar con las herramientas que consideremos oportunas y mejores", ha remarcado.

Ha destacado la consejera que "las escuelas católicas, sus representantes, las ikastolas, todas las patronales de las concertadas entendieron perfectamente de qué estábamos hablando, el grueso de la sociedad de Navarra lo ha entendido también". Y ha considerado que "con discursos como los que hacen algunos en contra de Skolae lo único que se está poniendo en evidencia es una falta de talla política tremenda y una falta de respeto absoluto a muchos profesionales y familias de esta comunidad".

En su intervención, Solana ha defendido, frente a los "ataques" a Skolae, que "somos más en Navarra los que creemos en el principio de igualdad entre hombres y mujeres; y somos más quienes consideramos que la sexualidad es un arcoíris completo de colores y matices" y ha exigido respeto para "todos" los profesionales.

"La coeducación es la mejor herramienta para que el alumnado pueda construir su vida sin condicionantes de género", ha argumentado la consejera, quien ha incidido en la idea de que la ley "indica cuáles son nuestras obligaciones de cara a la igualdad y la coeducación". Ha remarcado, además, que "cuando hablamos de Skolae, hablamos de hacer desaparecer la violencia psicológica y sexual contra las mujeres".

Tras denunciar las "polémicas interesadas y los ataques" contra Skolae y el propio departamento, Solana también ha criticado que "no se está respetando el trabajo de los profesionales ni a los propios profesionales". Y ha asegurado que "hablar de Skolae es hablar de coeducación" al ser "una propuesta pedagógica que responde a la reclamación de la igualdad y partiendo de la teoría feminista que plantea reformular el modelo de transmisión del conocimiento".

"Por encima de las polémicas interesadas y los ataques vamos a conseguir el objetivo del programa", ha destacado Solana, quien ha recordado que el Departamento de Educación está a la espera de ver "qué dicen los tribunales" sobre Skolae, "ver qué interpretación hacen y qué dicen los jueces".

Así, ha asegurado que "haremos todo lo que esté en nuestra mano para llevar el programa adelante" y ha garantizado que "mientras esté en nuestra mano, vamos a priorizar el respeto" y "va a haber una tolerancia cero" ante "pensamientos retrógrados". "Vamos a debatir donde sea necesario y daremos nuestra opinión donde sea necesario. Vamos a actuar con responsabilidad como lo hemos hecho hasta ahora", ha garantizado.

CRÍTICAS DE UPN Y PPN AL PROGRAMA

En el turno de los grupos parlamentarios, Alberto Catalán, de UPN, ha comenzado su intervención expresando su "rechazo y condena" hacia las "coacciones" que ha hecho público el Gobierno de Navarra hacia la consejera y parte de su equipo. Sobre Skolae, ha cuestionado su contenido y ha considerado que "adoctrina y que defiende la ideología de género como único contenido, como si fuese la verdad absoluta". "Están propugnando un pensamiento único que nosotros rechazamos. Hay un malestar evidente porque les están obligando a formar", ha subrayado.

Desde Geroa Bai, Isabel Aranburu ha defendido "sin ningún género de dudas" que un programa como Skolae es "no sólo necesario, sino imprescindible" para "cumplir la legalidad" y también porque, a su juicio, "lo que hasta ahora se ha hecho se ha demostrado insuficiente". "El programa responde a la necesidad más que evidente de educar en igualdad y ofrecer una educación afectivo sexual correcta", ha apuntado, para pedir en nombre de la "mayoría" de las familias al Departamento que "no ceje en la coeducación con mayúsculas".

En representación de EH Bildu, Miren Aranoa también ha defendido "la necesidad de Skolae" y ha reivindicado que "la igualdad no es una opción, sino un derecho que debe ser garantizado y que para garantizarlo tenemos que coeducar". En su opinión, Skolae es "una herramienta muy valiosa que debemos poner en valor" y ha afirmado que "los hijos son personas con derechos propios que han de ser garantizados independientemente de la creencia de sus padres".

Por parte de Podemos-Orain Bai, Mikel Buil ha considerado que "la derecha navarra se opone a una coeducación clara en la escuela" y ha defendido que con el programa "no se trata de una ideología de género, sino de una perspectiva de género". "Hace falta un programa, a mí me preocupa que no se trate la sexualidad infantil de una forma programada", ha expuesto Buil, quien ha trasladado a Solana "mucho ánimo y fuerza".

Por su parte, el socialista Carlos Gimeno ha expresado el apoyo del PSN a Skolae y ha lamentado que el programa "está muerto y lo ha matado el Gobierno de Navarra cuando va a permitir que haya sucedáneos" en los colegios concertados. Por ello, ha exigido la "obligatoriedad" del programa en todos los centros.

La parlamentaria del PPN Ana Beltrán ha reprochado a Solana que "tenemos un Gobierno que ahoga nuestra libertad y nuestros derechos" y les ha acusado de "satanizar a todos los que pensamos diferentes en este tema y en otros tantos". Además, ha preguntado a la consejera "por qué ha incumplido un mandato parlamentario y no ha respondido" a su partido sobre quiénes son los profesionales que han realizado Skolae.

Finalmente, Marisa de Simón, de Izquierda-Ezkerra, ha felicitado a Educación por Skolae y ha acusado a Beltrán de realizar una interpretación "torticera, errónea y esperpéntica" sobre el programa. "Adoctrinamiento será el que durante años han querido imponer sus valores morales y religiosos al resto de la sociedad", ha replicado a UPN y PPN.

RIFIRRAFE ENTRE SOLANA Y BELTRÁN

En el turno de réplica, María Solana y Ana Beltrán han protagonizado un rifirrafe después de que la consejera haya acusado a la portavoz 'popular' de ser "ultra y radical".

Solana ha comenzado su segundo turno agradeciendo los apoyos mostrados por los portavoces por la denuncia de "acoso" y el "ataque" sufrido por el departamento que lidera a raíz de Skolae y ha considerado, refiriéndose a la parlamentaria del PPN, que "posicionamientos ultras o radicales no ayudan, den más aire y vuelo a este tipo de comportamientos".

Beltrán ha pedido "amparo" y una rectificación a la consejera por sus "insultos" y Solana le ha contestado, visiblemente enfadada, que está en su turno de palabra y que no puede hablar si le está "pisando todo el rato". Beltrán le ha reprochado "qué tiene que gritar aquí" y le ha pedido que se "tranquilice".

"Yo estoy muy tranquila y es usted la que está nerviosa", le ha dicho la consejera a Beltrán, a quien le ha solicitado, sobre los profesionales que han realizado Skolae, que "haga su trabajo, vea, lea, mire y abra otros medios para ver sus entrevistas" y le ha acusado de "querer saber qué ideología tiene".