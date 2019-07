Solana ve "necesario" que el "relevo" a un nuevo Gobierno en Navarra sea "cuanto antes" y "de manera ordenada"

Publicado 03/07/2019 12:51:06 CET

PAMPLONA, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno de Navarra en funciones, María Solana, ha considerado "necesario" que el "relevo" a un nuevo Ejecutivo en la Comunidad foral sea "cuanto antes" y ha esperado que "lo sea de manera ordenada y que cuente con el respaldo de la mayoría a poder ser".

Solana ha afirmado, a preguntas de los periodistas en la rueda de prensa posterior a la sesión de Gobierno, que desconoce cuándo podría celebrarse una hipotética sesión de investidura de la socialista María Chivite y que tampoco sabe si la fecha en Madrid para la investidura de Pedro Sánchez podría retrasarla.

"Como Gobierno no lo sabemos, es una incógnita. Nadie tiene la respuesta a estas palabras hoy por hoy", ha expuesto la portavoz, para agregar que "no sólo María Chivite, sino que el resto de formaciones inmersas en la negociación han ido haciendo sus valoraciones y pudiera parecer que no es un obstáculo la falta de acuerdo".

En cualquier caso, ha remarcado que "tampoco tenemos garantía de que eso vaya a traer una investidura a partir del día 15 de julio o después de la de Pedro Sánchez".

Por otro lado, la portavoz del Ejecutivo foral ha explicado que la próxima sesión de Gobierno tendrá lugar el 17 de julio, tras la celebración de las fiestas de San Fermín, "nada diferente de lo que viene siendo". "En tanto no haya otro Gobierno, así tendrá que seguir siendo en verano", ha expuesto Solana.

Y ha remarcado que "la pauta no es otra que en funciones cumplir con nuestra obligación y deber, que es el de garantizar que el Ejecutivo pueda seguir funcionando, dando trámite a todas las cuestiones ordinarias y asegurar que la administración va a funcionar con todas las garantías".

Ha destacado así que, a pesar de estas en funciones, "se sigue teniendo mucho trabajo" y ha asegurado que "ese trabajo se está acometiendo desde la responsabilidad, como siempre se ha hecho, no desde otro posicionamiento más leve". "Seguimos aprobando y trabajando en los proyectos", ha agregado.

Según ha indicado, "a la par" están preparando el traspaso de poderes "tal y como prevé la ley que debe hacerse, una cuestión nueva que el anterior Ejecutivo no tuvo que hacer". De hecho, ha añadido, "no hizo porque se dejaba a la voluntariedad y estuvo ausente".

"Ahora es una cuestión recogida por ley y con esa obligación estamos trabajando para cumplir ese próximo, espero, traspaso de poderes", ha concluido.