SOS Racismo advierte de "formas estructurales de racismo institucional" en vivienda, sanidad y protección social

Presentación del informe anual 2025 de SOS Racismo Navarra. - SOS RACISMO NAVARRA

PAMPLONA, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

SOS Racismo Navarra ha advertido de "la persistencia de formas estructurales de racismo institucional que afectan al acceso efectivo a derechos fundamentales como la vivienda, la sanidad, la protección social o la libre circulación en el espacio público".

Así lo recoge el informe anual que la entidad ha presentado este viernes y que analiza "las principales vulneraciones de derechos" que afectan a personas migradas, racializadas y/o en situación administrativa irregular en la Comunidad foral.

Según indican en una nota de prensa, durante el año 2025, la Oficina de Información y Denuncias (OID) documentó 241 atenciones relacionadas con situaciones de discriminación y vulneración de derechos. "El 87,55% de los hechos discriminatorios detectados están vinculados a actuaciones de entidades públicas, especialmente en procedimientos administrativos, servicios sociales, actuaciones policiales y políticas de control migratorio", destacan.

Los ámbitos con mayor incidencia, tal y como detallan, son protección social y servicios sociales (36,93%), actuaciones policiales y "perfil racial" (18,26%), extranjería y nacionalidad (16,18%), vivienda y empadronamiento (7,88%), salud e inclusión sanitaria (5,39%).

El informe identifica "vulneraciones relevantes en ámbitos clave para la garantía de derechos básicos". En protección social, se registran "retrasos prolongados" en la resolución de prestaciones, suspensiones "sin aviso previo" y requisitos administrativos "restrictivos que dificultan el acceso a ayudas, especialmente para personas sin empadronamiento o en situación administrativa irregular".

En el ámbito de la vivienda, SOS Racismo advierte de "dinámicas de discriminación en el mercado inmobiliario, escasez de recursos de alojamiento de emergencia y ausencia de protocolos eficaces para situaciones de exclusión residencial, particularmente en familias con menores".

Por otro lado, ha indicado que "las dificultades en el empadronamiento actúan como una barrera administrativa que limita el acceso a servicios básicos, generando un círculo de exclusión al exigir padrón para acceder a derechos mientras se obstaculiza su obtención".

Por último, en el ámbito de la salud ha detectado prácticas como "la exigencia de empadronamiento o tarjeta sanitaria para recibir atención, facturación previa en urgencias y un uso insuficiente de servicios de interpretación, lo que afecta especialmente a personas migrantes en situación de vulnerabilidad".

Asimismo, ha identificado "problemas de coordinación entre Unidades de Barrio y Servicios Sociales, lo que se traduce en diferencias de criterio entre territorios".

El informe recoge, además, una serie de medidas para "avanzar hacia una sociedad más justa e igualitaria", entre ellas la "eliminación de las identificaciones policiales basadas en perfil racial", garantizar el acceso universal a servicios básicos como sanidad, educación y protección social, "eliminar barreras administrativas discriminatorias", implementar protocolos institucionales "contra la discriminación racial", e incorporar una "perspectiva antirracista" en las políticas públicas.

SOS Racismo Navarra asegura que las situaciones documentadas "no constituyen hechos aislados, sino que reflejan dinámicas estructurales que requieren respuestas institucionales firmes para garantizar una igualdad real y efectiva de derechos".

CASA DE ACOGIDA PARA TRABAJADORAS DEL HOGAR Y DE LOS CUIDADOS

El informe también destaca la puesta en marcha de una Casa de Acogida impulsada por SOS Racismo Navarra, dirigida a mujeres migrantes que trabajan en el sector del hogar y los cuidados. Este proyecto surge "como respuesta a las vulneraciones sistemáticas que sufren muchas trabajadoras en este ámbito, como contratos irregulares, jornadas abusivas, despidos arbitrarios o situaciones de violencia y precariedad".

La casa ofrece "un espacio seguro de descanso", acompañamiento jurídico, apoyo psicológico y orientación social, con el objetivo de "fortalecer la autonomía de las mujeres y visibilizar los desafíos estructurales de un sector esencial pero históricamente invisibilizado".

El proyecto cuenta con el apoyo del Instituto Navarro para la Igualdad y se enmarca en el Plan Estratégico para la Igualdad entre Mujeres y Hombres de Navarra 2022-2027.