Steilas, LAB, CCOO y ELA mantienen la huelga de enero porque "la falta de voluntad negociadora de Educación se perpetúa"

PAMPLONA 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos Steilas, LAB, CCOO y ELA han anunciado este miércoles que mantienen la huelga convocada en la educación pública el 30 de enero porque, a su juicio, "la falta de voluntad negociadora de Educación se perpetúa".

Así lo han manifestado en una rueda de prensa Ane Apezetxea (Steilas) y Mikel Larraza (ELA), que han comparecido junto a representantes sindicales de LAB y CCOO. Según ha explicado Apezetxea, el 30 de enero la jornada comenzará a las 8 horas con piquetes, continuará a las 10 horas con columnas desde distintos puntos de la ciudad, y a las 11 horas tendrá lugar una manifestación desde la sede del departamento de Educación hasta el Palacio de Navarra. Por la tarde, a las 17.30 horas, tendrá lugar una concentración en la Plaza del Ayuntamiento.

Según Larraza, "después de las declaraciones de ayer -del consejero de Educación del Gobierno de Navarra, Carlos Gimeno-, todavía se constata más fehacientemente que no quieren que haya avances". "Creemos que tenemos que seguir utilizando nuestras herramientas de presión, que son las huelgas y otro tipo de cuestiones. No hay motivos para desconvocar", ha apuntado Larraza.

Para poder desconvocar la huelga, "lo que tendría que ocurrir es que el talante" de Educación "sea otro, que el departamento esté realmente dispuesto a hablar de qué mejoras se pueden llevar adelante y que se pueda avanzar, no que esté cerrado desde noviembre". "No se puede llegar a una negociación diciendo que no te vas a mover un milímetro", ha criticado.

A su juicio, es "contradictorio" que el consejero diga que "hará lo posible por desconvocar la huelga cuando ha dicho que el pacto de abril está totalmente cerrado a lo que se firmó en noviembre". "Es lo que nos hace desconfiar", ha subrayado Larraza, que ha pedido un "diálogo fluido y normalizado, sin ningún tipo de medidas de presión" por parte del departamento.

En respuesta a los medios de comunicación sobre si asistirán a las reuniones de los jueves de febrero con el Gobierno foral por un pacto educativo, han criticado que "ese calendario que se nos ha dado" es "una imposición" y que "cada sindicato ya verá lo que va a hacer".

Los representantes sindicales han dado lectura a un comunicado en el que han criticado "la actitud del Departamento de Educación, que sigue cerrada a la negociación". Según han añadido, "en las dos huelgas que se han llevado a cabo este curso y en la tercera que tendrá lugar en enero nunca ha habido ninguna solicitud de un nuevo pacto".

"Hemos reivindicado y hemos querido negociar la mejora de las condiciones laborales del profesorado y de la calidad de la educación pública. La firma de un nuevo pacto educativo es un proceso que requiere otras reflexiones y no es algo que se pueda concluir en dos meses. De ninguna manera aceptaremos la vía tomada por el Departamento, donde se utiliza el pacto como una cortina de humo para desviar la atención", han manifestado.

A su juicio, "tomar medidas que puedan mejorar las condiciones del profesorado para el próximo curso puede ser fácil factible si hubiera voluntad real para ello". "Los sindicatos siempre hemos estado dispuestos a hablar, pero no vamos a permitir ningún chantaje en los procedimientos ni en los contenidos. La mayoría sindical aquí presente hemos comunicado que no aceptamos la fecha límite del 14 de abril para firmar ese pacto. Asimismo, algún otro sindicato también lo ha cuestionado", han subrayado.

Según han remarcado, el consejero de Educación, Carlos Gimeno ha asegurado que "el acuerdo, firmado en noviembre en minoría con tres sindicatos, está totalmente cerrado, que no hay margen de mejora más allá de lo recogido en el acuerdo".

"Entonces, ¿para qué sentarse a firmar un posible pacto que no suponga ninguna mejora? No formaremos parte de una herramienta cosmética para lavar la imagen del Departamento de Educación. Por eso precisamente le hemos pedido que convoque el Comité de Huelga, que es la comisión negociadora, donde tendrá que negociar con la mayoría sindical si realmente quiere que desconvoquemos la huelga", han comentado.

Los sindicatos han afirmado que "según el consejero, el Departamento no ha convocado el comité de huelga, cuestión básica, desde los años noventa, pero la realidad es que los cuatro sindicatos hoy presentes y un quinto, estuvimos sentados en esa comisión el 17 de marzo de 2023, a las puertas de la huelga del 3 de abril, con Gimeno ya al frente".

"Señal de la escasa memoria histórica del señor consejero o, quizá, de la poca importancia que da a la negociación con los sindicatos, ya que no estuvo presente en aquella reunión, al igual que ayer, que tampoco estuvo en la mesa sectorial", han dicho.

Dado que el Departamento "da por bueno un acuerdo de noviembre totalmente antidemocrático, también sería posible imponer un pacto que pudiera suscribir únicamente con la minoría de representación del profesorado".

"Por tanto, tras la mesa sectorial mantenida ayer, seguimos adelante con la huelga del 30 de enero, porque en vez de ver avances, vemos que la falta de voluntad negociadora de este Departamento se perpetúa. La movilización es imprescindible y seguiremos luchando por la educación pública por encima de cualquier estrategia mediática o de intento de confusión", han reivindicado.