El Teatro Gayarre retoma este jueves su programación estival con espectáculos frente a su fachada

Archivo - Fachada del Teatro Gayarre de Pamplona. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Gayarre de Pamplona retoma a partir de este jueves, 20 de agosto, la programación estival con su ya tradicional oferta de espectáculos frente a su fachada en la avenida de Carlos III, que se convertirá durante esta quincena en el escenario de seis propuestas familiares tanto en castellano como en euskera que combinan teatro, circo, títeres y humor. Todos los espectáculos son de entrada libre.

La primera función en representarse en el entorno del coliseo será 'Triplette' -este jueves a las 19 horas-. Se trata de un montaje de clown y teatro gestual creado por las compañías catalanas Labú y Cris Clown. En él, con la dirección artística de Leandre Ribera y a través del humor, el absurdo y la delicadeza, tres lunáticos payasos se dispondrán a celebrar un banquete imaginario. La obra está indicada para mayores de seis años.

En 'MUGA (una historia de paz)', de la compañía aragonesa Cachito Show -este viernes, 21 de agosto, 19 horas-, la magia, las marionetas, la música en directo y la participación del público se sucederán para narrar la historia de Pietro, un pastor trashumante que acaba de volver a casa. La pieza teatral está inspirada en el 'Tributo de las tres vacas', el tratado de paz en vigor más antiguo de Europa que puso fin en el siglo XIV a las disputas medievales entre el Roncal y el valle bearnés de Baretous. La obra está dirigida a público mayor de cinco años.

Además, este sábado, 22 de agosto, a las 19 horas, la compañía navarra De Improviso aterrizará en el Gayarre con 'Acto completo 360º. Una historia improvisada', para hacer gala del arte de crear en el momento, sin guion previo, a partir de las propuestas e inspiración de las y los espectadores. Esta función es también para mayores de cinco años.

Ya la próxima semana, el jueves 27 de agosto, también a las 19 horas, en 'Welcome & Sorry', del conjunto vasco Ganso y Cía, dos apasionados del teatro sin mucha experiencia en la interpretación se propondrán representar 'Hamlet', de William Shakespeare. La falta de medios, la torpeza de los personajes y la magnitud del reto desencadenarán una sucesión de situaciones cómicas plagadas de errores e imprevistos. La obra fue finalista en los Premios Max de las Artes Escénicas 2026 en la categoría de Mejor espectáculo de calle. Se trata de una obra para mayores de seis años.

Un día después, el viernes 28 de agosto a las 19 horas, las clown navarras Lorena Arangoa y Aintzane Baleztena presentarán en euskera 'Milagros eta Valentina', en la que dos mujeres recientemente enviudadas se disponen a cumplir con la última voluntad de sus maridos, organizar una despedida muy especial. Lo que debería ser un acto solemne se convertirá en una sucesión de situaciones disparatadas, malentendidos y recuerdos compartidos. Es una función indicada para mayores de ocho años.

Por último, Maleta Company, de Irlanda, y La Cie Balancetoi, de Bélgica, representarán conjuntamente 'Claudette' -sábado 29 de agosto, 19 horas-. Es un emotivo espectáculo que combina malabares y títeres para celebrar la vida y los vínculos entre generaciones a través de la relación de una anciana de 90 años y su nieto. Está recomendada para mayores de seis años.

Ya en septiembre, la programación comenzará con la visita de la compañía navarra Yarleku Teatro en colaboración con El Punto Gunea, que representarán 'Los ladrones del tiempo / Denboraren lapurrak'. Se trata de una propuesta de teatro de cercanía que rescata la historia de 'Momo' y los 'Hombres Grises' de Michael Ende en torno al valor del tiempo y la importancia de la amistad. Hay pases en castellano el viernes 4 a las 17.30 horas y sábado 5 a las 17.30 y 19.30, y pase en euskera el viernes 4 a las 19.30 horas.

Unos días después, Amico Teatro, con Ion Barbarin y Txori G. Úriz en escena, representará la comedia 'Inmatriculaciones. Oh, my God!' -miércoles 9 a las 20 horas-; y Larunbe Danza ofrecerá en 'Stage on the Road' una experiencia inmersiva donde danza y entornos virtuales se dan la mano -jueves 10, viernes 11 y sábado 12 con pases a las 17, 18.15 y 19.30 horas-. Tras ellos, la compañía Almealera visitará el Gayarre con 'Yo nací en un surco de judías' -jueves 17, 20 horas-, premio al Mejor espectáculo FETEN 2026.

Asimismo, Carles Sans se despedirá definitivamente de los escenarios con '¡Por fin me voy!' -sábado 19, 20 horas-. Pez Limbo compartirá una mirada ácida de la sociedad actual en 'Pulgas: humor corrosivo / Koxkak: umore garratza' -pase en castellano el jueves 24 a las 18 horas y en euskera el jueves 24 a las 20 horas-.

La compañía internacional con base en Madrid Yllana, en coproducción con Sadler's Wells Teatro de Londres, volverá en San Fermín Txikito con el espectáculo cómico para todos los públicos 'Flamenc Oh!' - domingo 27 a las 19 horas-. Es una comedia sobre el conflicto generacional dentro de una familia de artistas flamencos.

Las entradas para estos espectáculos se encuentran disponibles tanto en taquilla como en www.teatrogayarre.com (gastos de gestión en compras online de 0,5 euros por entrada).