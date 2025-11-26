Un técnico de Minas del Gobierno de Navarra dice que su sección no es responsable del modificado en Belate

Comparecencia de Javier Ruiz en la comisión de investigación en el Parlamento de Navarra. - PARLAMENTO DE NAVARRA

PAMPLONA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Javier Ruiz, autor del informe de la Sección de Minas del Gobierno de Navarra relativo al proyecto de voladuras para la duplicación del túnel de Belate, ha manifestado que su sección "no es el origen" del modificado en las obras de esta infraestructura, un modificado que asciende a 8,5 millones de euros, un 12% por encima de lo previsto.

Ruiz, que ha comparecido este miércoles en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra, ha afirmado que desde la Sección de Minas del Gobierno foral no se pidió la modificación del proyecto de duplicación del túnel de Belate. "Ni la Sección de Minas ni los requerimientos que yo elaboré son el origen del modificado", ha indicado.

Según ha señalado, "si no se hubiese presentado ese estudio preliminar y se hubiese seguido con la tramitación del proyecto o del sostenimiento del proyecto constructivo, se hubiese llegado a aprobar un proyecto de sostenimiento que contemplase básicamente lo que venía en el proyecto constructivo". "Pero la Sección de Minas tramita la documentación que nos llega, y a nosotros nos llega inicialmente el proyecto de sostenimiento del proyecto constructivo y en un momento de la tramitación lo cambian por otro", ha explicado.

"Yo estaba analizando una documentación y después de un primer requerimiento se genera otra documentación", ha indicado Ruiz, que ha precisado que "nosotros dijimos que analizaremos esta nueva documentación y resolveremos sobre ella, siempre y cuando, previamente, el titular y dueño de la obra dé su visto bueno". "Otra cosa muy distinta es que nosotros hubiéramos introducido alguna prescripción o algún requerimiento que lo hubiéramos visto absolutamente necesario; en ese caso no hubiéramos pedido la conformidad de Obras Públicas, lo hubiéramos impuesto", ha sentenciado.

En su intervención, Javier Ruiz ha explicado que en una primera reunión, el 17 de junio, con personal directivo de la UTE adjudicataria para explicar el requerimiento realizado desde Minas, la UTE les manifestó que llevaban tres o cuatro meses estudiando la modificación del proyecto de sostenimiento. "Había cosas en las que querían plantear modificaciones. En la documentación que presentan -en respuesta al requerimiento- es donde aflora para nosotros por primera vez, ya presentado oficialmente, el estudio preliminar de revisión del proyecto de sostenimiento", ha detallado, para indicar que en agosto se les realizó un segundo requerimiento.

Según el ingeniero, el planteamiento de la UTE "iba mucho más allá y suponía una serie de cambios", y "si tiene que haber un cambio de esta magnitud que sobrepasa lo que nosotros habíamos requerido, para que nosotros pudiéramos dar una aprobación del mismo, tiene que venir avalado por la conformidad de la Dirección General de Obras Públicas, cosa que creo que es bastante comprensible".

Ruiz ha indicado que "lo normal es que en una obra de un túnel haya una imprevisibilidad importante; y aunque se pueda reducir por los trabajos y los estudios que se han podido hacer, siempre va a existir y entonces puede haber modificados normalmente cuando la obra está comenzada, porque se encuentran con situaciones que no se habían podido prever". "La norma que nosotros tenemos que aplicar contempla que cuando los trabajos se hacen por contratista, antes del comienzo de los trabajos, el contratista debe manifestar expresamente su aceptación o no del proyecto de sostenimiento", ha indicado.

Según ha expuesto, "el problema no es tanto que el adjudicatario o una contrata presente modificaciones, luego será la dirección de obra y el órgano competente el que tendrá que valorar si lo que dice es adecuado o no; y en eso nosotros no hemos entrado".

Además, Javier Ruiz ha señalado que durante su trabajo pidió que se hiciera saber a los proyectistas los cambios que se estaban planteando. Así, ha apuntado que él puede "entender" que la UTE tuviera discrepancias con el proyecto, una vez analizado, y quisiera realizar cambios, pero ha indicado que "lo que no parece que tiene mucho sentido es que si se ponen en duda apartados del proyecto constructivo no se llame a los redactores del proyecto constructivo".

VOLADURAS

El parlamentario de UPN Pedro González le ha preguntado sobre el hecho de que se realizaran voladuras entre agosto y octubre de 2024 en las obras de Belate, cuando la Delegación no concedió la autorización hasta febrero de 2025, y el experto ha señalado que son "cosas distintas".

"Esta obra ha tenido varios trámites. Por una parte está el propio túnel, que tiene su proyecto específico de voladuras de interior, pero también la obra contempla unos desmontes previos a la boca sur del túnel que también se van a ejecutar con explosivos. Esas voladuras se realizaron porque estaban autorizadas para el desmonte antes de la boca sur del túnel", ha indicado.

Así, ha señalado que "lo primero que nos llegó a nosotros fue el proyecto de voladuras tipo de los desmontes de exterior en la boca sur". "No consideramos que es una voladura especial, no requiere proyecto de voladuras, y dimos la opinión de que era factible y se podía hacer, siempre que se cumplieran las medidas de seguridad comunes", ha indicado.

Tras ello, ha asegurado que no tiene "duda de que una vez aprobamos el proyecto de las voladuras de exterior, informamos a la Delegación del Gobierno y ellos emitieron con seguridad una resolución autorizando un consumo de explosivos por las cantidades que vendrían establecidas en el proyecto".

Javier Ruiz ha explicado, además, que no ha tenido ninguna injerencia política en su labor.

El parlamentario del PSN Javier Lecumberri ha aprovechado su turno de preguntas para señalar que hay "una cierta evolución en el planteamiento que se está haciendo por parte de UPN en las distintas comparecencias". "En un primer momento esto se centraba en la mesa de contratación y en el fraude que se había hecho en esa mesa por parte de los funcionarios. Visto que no se ha encontrado nada por más que se ha rebuscado, más allá de teorías conspiranoicas, ahora estamos con el modificado, en la fase de que es una trampa para incrementar ficticiamente el precio de la adjudicación, que fue por debajo del 20% y ahora está con una propuesta de modificado del 12%", ha indicado.