Tellado (PP) dice que "nadie está hablando de una moción de censura": "La moción serán las urnas"

PAMPLONA, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Partido Popular en el Congreso, Miguel Tellado, ha afirmado este martes que "nadie está hablando de una moción de censura" por parte del PP contra el presidente Pedro Sánchez y ha asegurado que "la moción de censura serán las urnas" el domingo en las elecciones europeas.

Preguntado sobre si el PP baraja una moción de censura, Miguel Tellado ha señalado en Pamplona, donde ha realizado declaraciones a los medios con motivo de la campaña de las elecciones europeas, que "lo que hace este Gobierno es tremendamente censurable". "Este es un Gobierno que se basa en la corrupción, corrupción política, corrupción económica y corrupción moral. La corrupción política es haber comprado la investidura a cambio de una ley para beneficiar a personas con nombres y apellidos. La corrupción económica aflora de las cloacas del Gobierno de España y estamos conociéndola a través de las investigaciones policiales y de las investigaciones periodísticas. Y la corrupción moral es haber tratado de engañar a todo un país, porque ni siquiera los que votaron a Sánchez querían nada de todo esto", ha asegurado.

Por tanto, Tellado ha considerado que "claro que el Gobierno actual es censurable y nosotros lo censuramos". "El próximo domingo los españoles tenemos la oportunidad de votar y la moción de censura serán las urnas. Ahí será donde los españoles que quieran reprobar la labor de este Gobierno puedan expresar por primera vez su malestar, su inconformidad con todo lo que hace el Gobierno de Pedro Sánchez", ha indicado.

Tras ello, ha afirmado que "aquí nadie está hablando de una moción de censura, lo que estamos hablando es de un Gobierno que probablemente nunca debió existir, un Gobierno que vive en el lodazal de la corrupción y desde luego un Gobierno que cada vez tiene menos apoyos públicos, menos apoyos sociales". "Nosotros queremos echar a Pedro Sánchez, es nuestra finalidad, acabar lo antes posible con este Gobierno y queremos ganarle las próximas elecciones en las urnas", ha indicado.

Así, ha insistido en que "la moción de censura es el domingo en las urnas y nosotros apelamos a un voto de castigo para que este Gobierno tome nota de que la mayoría de la ciudadanía no está de acuerdo y no le respalda".

En ese sentido, ha indicado que no hay ningún "desconcierto" en el Partido Popular. "La pregunta era ayer: '¿Descartan un escenario?'. No, no estamos en ese escenario, pero tampoco nos pidan que hagamos políticas en el descartismo. No tiene ningún sentido. Entiendo que al Partido Socialista le interese ese debate. La realidad es que a nosotros nos preocupa que la mujer del presidente del Gobierno haya sido llamada a declarar en calidad de imputada por delitos de tráfico de influencias y de corrupción en el sector privado", ha afirmado.

Miguel Tellado ha considerado que "el Gobierno está herido de muerte, la mayoría de la investidura se ha roto, ya no existe". "No es que lo diga el Partido Popular, es que lo ha dicho Junts a través de su portavoz, a través de la señora Miriam Nogueras, que en el último debate parlamentario le decía a Pedro Sánchez que no tiene ni mayoría para gobernar España, ni mayoría para gobernar en Cataluña", ha asegurado.

Preguntado nuevamente sobre si descarta una moción de censura, Tellado ha afirmado que "nosotros no nos pasamos la vida contestando hipótesis". "Esa hipótesis no está en estos momentos encima de la mesa. Nosotros queremos ganar las próximas elecciones europeas del domingo y queremos ganar las elecciones a Sánchez cuando Sánchez decida convocarlas. Creemos que cuanto antes las convoque, mejor para España. Pero esa decisión es de Sánchez y Sánchez solo convocará elecciones cuando a él más le convenga. Y mientras tanto España no tiene un Gobierno que dirija este país", ha señalado.