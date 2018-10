Tere Sáez (Podemos) no comparte que Pérez sea expulsada del partido pero cree que debe dejar el cargo de parlamentaria

Publicado 22/02/2018 10:11:52 CET

PAMPLONA, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria de Podemos Tere Sáez ha manifestado este jueves que no comparte que Laura Pérez sea expulsada del partido, "toda persona tiene derecho a defender sus ideas", pero ha manifestado que sí entiende que debe dejar el cargo de parlamentaria porque "en estos momentos por su propio bien no debería seguir".

Sáez ha realizado declaraciones a los medios de comunicación antes de asistir al pleno del Parlamento y ha precisado que no lo hacía como portavoz de Podemos sino que había "decidido salir personalmente, quien tenga que salir de portavoz que lo haga".

La parlamentaria ha manifestado que ella no pertenece "ni a un grupo de los cuatro ni a un grupo de la dirección". "No es que yo vaya por libre, sencillamente pertenezco a Podemos, al Podemos que yo creo y que en este momento no está siendo bien representado por nadie", ha añadido, para precisar que tiene intención de explicar todos los detalles en una rueda de prensa, previsiblemente el lunes.

En todo caso, este jueves Sáez ha señalado que no comparte que Laura Pérez sea expulsada del partido, "toda persona tiene derecho a defender sus ideas", pero ha manifestado que sí entiende que debe dejar el cargo de parlamentaria porque "en estos momentos por su propio bien no debería seguir". "Para qué seguir en un sillón que no le va a hacer ningún favor y siga trabajando por ese Podemos en el que cree", ha dicho.

En este sentido, ha precisado que Pérez debería dejar el cargo del parlamentaria "tal y como se plantean las acusaciones sobre el Código ético". "Lo veo bueno por ella, para que pueda trabajar bien en Podemos, tranquilamente y no con una acusación con cuestiones relativas al Código ético", ha dicho, para insistir en que no comparte que sea expulsada del partido.

A sus compañeros, Sáez ha indicado que "nuestra acta no es nuestra, y la tenemos que poner guardada por Podemos" y ha afirmado que "es por Podemos por lo que nos hemos presentado, no a nivel particular, ninguno, eso no es posible todavía en este país".

Sáez ha añadido que "los problemas de fondo" de este conflicto "no tienen que ver con grandes diferencias políticas, sino más de funcionamiento interno, que tienen que ver desde el inicio de Podemos hasta ahora, que han competido a la anterior dirección y a la actual". "Tienen que solucionarlo desde un punto de vista muy democrático de trabajo, donde de verdad se haga la horizontalidad", ha expuesto.

La representante de Podemos ha trasladado a "quienes dicen que han hecho todo esto para intentar conciliar, que lo han hecho muy mal". "No han conseguido conciliar nada y han conseguido que los pasillos del Parlamento se convierten en un debate público, que no tienen ningún sentido", ha añadido.

Preguntada por si cree que hay solución a la situación que vive Podemos, Sáez ha indicado que "creo que sí". "Soy una persona esperanzada, si se quiere; es nuestro lema, si se quiere, se puede, pero para ello cada cual no tiene que estar anclado en sus posiciones sino realmente decir: oiga, no puedo pedir negociar después de un asalto, hay que rectificar y ponerse a hablar", ha comentado.

La parlamentaria ha terminado diciendo que le "molesta mucho" que "en todo este lío de pasillos haya una vez más una utilización de las mujeres porque se están poniendo portavoces pero no se está respetando que hay coportavoces mujeres; no se está respetando la paridad en ningún sentido".

No obstante, ha señalado que en el pleno de este jueves "todo lo que tiene que ver con Podemos lo defiende Tere Sáez, por algo será".