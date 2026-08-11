El tiempo en Navarra para hoy, 11 de agosto de 2026

PAMPLONA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este martes en Navarra cielo poco nuboso con intervalos de nubes bajas por la mañana en el tercio norte y de evolución en horas centrales del día, con probabilidad de algún chubasco aislado o tormenta ocasional en el Pirineo.

Temperaturas mínimas sin cambios o en ascenso ligero en el tercio sur, y máximas sin cambios en el este y en ascenso en el resto. Viento flojo variable que tiende al sureste por la mañana y a componente norte en la segunda parte del día.