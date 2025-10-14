El tiempo en Navarra para hoy, 14 de octubre de 2025

PAMPLONA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este martes en Navarra intervalos de nubes bajas. Posibles brumas y bancos de niebla en zonas altas del tercio occidental a primeras horas de la mañana y últimas horas del día. No se descarta alguna lluvia débil o chubasco disperso por la tarde, más probables en zonas altas.

Temperaturas sin cambios salvo por el ligero descenso de las máximas en el tercio norte. Viento flojo, variable por la mañana, de componente norte a partir de la tarde.