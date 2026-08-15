El tiempo en Navarra para hoy, 15 de agosto de 2026

PAMPLONA 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este sábado en Navarra cielo nuboso con nubes bajas en el noroeste, con intervalos de nubes medias y altas en el resto. Abundante nubosidad de evolución a partir de mediodía, con probables lluvias y chubascos por la tarde que podrían ir acompañados de tormenta La Ribera y Pirineos, donde podrían ser localmente fuertes, sin descartarlos en el resto.

Temperaturas en descenso, notable en gran parte del centro de la comunidad. Viento flojo de dirección variable, predominando la componente norte.