El tiempo en Navarra para hoy, 20 de diciembre de 2025

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este sábado en Navarra cielos nubosos o cubiertos abriéndose claros al anochecer. Brumas y nieblas matinales en el tercio occidental, pudiendo ser localmente persistentes en puntos del suroeste.

No se descarta alguna precipitación débil en el Pirineo. Cota de nieve bajando por la tarde hasta 1200 metros al final. Temperaturas mínimas en descenso y máximas sin cambios significativos. Viento de componente sur, flojo en general.