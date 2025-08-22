El tiempo en Navarra para hoy, 22 de agosto de 2025

PAMPLONA 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este viernes en Navarra intervalos de nubes bajas abriéndose a partir de la mañana grandes claros, salvo en Pirineos, y cerrándose al final los cielos en toda la mitad norte. Probables brumas aisladas y bancos de niebla matinales en zonas de montaña. Lluvias débiles dispersas por la mañana en el noroeste.

Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso, más acusado en el suroeste. Temperaturas máximas sin cambios o en ligero aumento. Viento flojo a moderado del noroeste tendiendo al final a flojo variable en la Navarra cantábrica.