El tiempo en Navarra para hoy, 23 de octubre de 2025

PAMPLONA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este jueves en Navarra cielo nuboso o cubierto tendiendo por la mañana a intervalos nubosos que serán de nubes altas por la tarde salvo en el tercio norte. Lluvias y chubascos que no se descartan localmente fuertes al principio en la vertiente cantábrica quedando restringidos en horas centrales al tercio norte y al final de la tarde remitiendo en todo el territorio.

Temperaturas en descenso generalizado, localmente notable en las mínimas en el suroeste y en el extremo sur. Las mínimas se esperan al final del día. Viento flojo a moderado de componente sur girando de madrugada a noroeste. Rachas muy fuertes en las sierras del oeste y en la Vertiente Cantábrica y en la Ribera del Ebro que tienden a amainar por la tarde.