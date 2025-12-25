El tiempo en Navarra para hoy, 25 de diciembre de 2025

PAMPLONA 25 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este jueves en Navarra cielo nuboso o cubierto, con abundante nubosidad baja por la mañana que dará brumas y nieblas matinales en el Pirineo, y tendiendo a poco nuboso, con intervalos nubosos en el este. No se descartan nevadas débiles en el Pirineo oriental.

Temperaturas en descenso generalizado. Heladas débiles generalizadas, que serán moderadas en el Pirineo. Viento flojo con predominio de la componente norte, que soplará moderado de madrugada en la Ribera.