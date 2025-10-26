El tiempo en Navarra para hoy, 26 de octubre de 2025

PAMPLONA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este domingo en Navarra cielos nubosos o cubiertos tendiendo pronto a intervalos nubosos en la Ribera Baja y disminuyendo a poco nuboso desde el final de la tarde, salvo en el tercio norte. Probables brumas y nieblas matinales en zonas altas de la mitad norte. Lluvias débiles en el noroeste y tercio norte que cesan durante la tarde y que pueden producirse de madrugada también en el área de Tudela.

Temperaturas en descenso, salvo las mínimas en la vertiente cantábrica y las máximas de la Ribera que se mantienen con pocos cambios. Las mínimas se esperan al final del día. Vientos flojos de noroeste y oeste con intervalos moderados a partir de la mañana.