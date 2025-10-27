El tiempo en Navarra para hoy, 27 de octubre de 2025

PAMPLONA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este lunes en Navarra, intervalos nubosos, menos abundantes en la mitad sur y con cielos poco nubosos en la Ribera. Posibilidad de algunas nieblas dispersas en cumbres del Pirineo. Precipitaciones débiles y dispersas en el tercio norte.

Temperaturas mínimas en descenso, más acusado en la Ribera. Temperaturas máximas en aumento. Vientos flojos de norte y noroeste, más intensos en las horas centrales y con cierzo en el Ebro.