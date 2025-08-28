El tiempo en Navarra para hoy, 28 de agosto de 2025

PAMPLONA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este jueves en Navarra cielos nubosos abriéndose claros de sur a norte a lo largo de la mañana para quedar poco nuboso o despejado al final del día. Probabilidad de algunas nieblas dispersas en zonas elevadas del Pirineo al principio del día. Precipitaciones en la mitad norte, más frecuentes e intensas en la vertiente cantábrica y en las zonas de montaña, que remitirán de sur a norte a lo largo de la tarde. Por la mañana no se descarta alguna precipitación débil y dispersa en la mitad sur, más probables en las sierras del extremo oriental.

Temperaturas en descenso, notable en las máximas del Pirineo y Prepirineo y de la Navarra Media. Vientos flojos y moderados de norte y noroeste.