El tiempo en Navarra para hoy, 29 de diciembre de 2025

PAMPLONA 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este lunes en Navarra intervalos nubosos de nubes medias y altas, y de nubes bajas en La Ribera de madrugada, que pueden ir acompañadas de brumas y bancos de niebla matinales. No se descarta alguna precipitación débil en el este durante la primera mitad del día.

Temperaturas mínimas en ligero descenso en el tercio sur, con pocos cambios en el resto; máximas sin cambios significativos. Heladas débiles en el Pirineo. Viento flojo variable.