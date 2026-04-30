El tiempo en Navarra para hoy, 30 de abril de 2026

PAMPLONA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este jueves en Navarra intervalos nubosos abriéndose grandes claros al final de la tarde con predominio de nubosidad media.

Lluvias débiles dispersas acompañadas de algún chubasco ocasionalmente tormentoso, menos probables e intensas en la Ribera y restringidas por la tarde al tercio norte para tender a desaparecer al final. Temperaturas con pocos cambios significativos. Viento flojo del sureste que por la tarde tiende al norte.