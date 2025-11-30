El tiempo en Navarra para hoy, 30 de noviembre de 2025

PAMPLONA 30 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este domingo en Navarra cielos nubosos o cubiertos, tendiendo a intervalos nubosos a partir del mediodía con predominio de los claros en el tercio sur. Lluvias y chubascos de madrugada, persistiendo débiles en el noroeste, donde desaparecen al final de la tarde. Cota de nieve en torno a 1200-1400 metros.
Temperaturas mínimas en ascenso; máximas en descenso en los tercios norte y oeste y con pocos cambios en el resto. Heladas débiles en el Pirineo más oriental. Viento flojo a moderado del noroeste.