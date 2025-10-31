El tiempo en Navarra para hoy, 31 de octubre de 2025

PAMPLONA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este viernes en Navarra cielos nubosos o cubiertos, que serán de nubes altas a primeras horas. Probabilidad de brumas o nieblas matinales en el cuadrante suroeste. No se descartan por la tarde precipitaciones en la mitad oeste y en el tercio norte que serán más probables en las sierras occidentales.

Temperaturas mínimas en ascenso y máximas con pocos cambios. Vientos flojos a moderados de sur y sureste. Rachas que pueden ser muy fuertes al final en la vertiente cantábrica.