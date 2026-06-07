El tiempo en Navarra para hoy, 7 de junio de 2026

PAMPLONA 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este domingo en Navarra intervalos de nubes bajas matinales en La Ribera y el oeste, e intervalos de nubes altas en el resto, con aparición de nubosidad de evolución durante la tarde. No se descartan brumas matinales y vespertinas en Urbasa, y algún chubasco ocasional y disperso en el área pirenaica durante la segunda mitad del día.

Temperaturas mínimas en ligero descenso en La Ribera, con pocos cambios en el resto. Temperaturas máximas en ascenso generalizado y notable, que será ligero o moderado en la Ribera Baja. Viento flojo variable, tendiendo a moderado de sureste.