El tiempo en Navarra para hoy, 5 de noviembre de 2025

PAMPLONA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este miércoles en Navarra cielos nubosos y cubiertos. Probabilidad de nieblas matinales y vespertinas dispersas en zonas de montaña del extremo occidental. Precipitaciones débiles en general, más frecuentes, probables e intensas al final del día y en la mitad sur.

Temperaturas mínimas en aumento. Temperaturas máximas con cambios ligeros. Vientos moderados y fuertes del sur y sureste, con rachas muy fuertes en zonas altas de la mitad norte y en la Navarra cantábrica.