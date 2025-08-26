Tomatito, La Macanita, Duquende y Fernando Canela se asomarán a los balcones de la Casa Consistorial a partir del jueves

PAMPLONA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La décimo segunda edición del festival Flamenco On Fire regresa a los balcones de la Casa Consistorial de Pamplona este jueves, día 28. Durante cuatro jornadas, otros tantos representantes de este arte llevarán sus voces, sus palmas y sus guitarras a toda la ciudadanía pamplonesa desde un escenario único. Desde el Ayuntamiento actuarán artistas de la talla de Tomatito, La Macanita, Duquende y Fernando Canela. Pero, además, una decena de artistas se darán cita en Civivox Condestable y el palacio de Ezpeleta, de miércoles a domingo.

El festival, que surgió en 2014 con el propósito de recuperar el nombre y la obra del navarro Agustín Castellón Campos 'Sabicas', combina artistas consagrados y figuras emergentes en una apuesta por acercar el flamenco a la ciudadanía. Este año, el cartel desde los balcones lo abrirá Juan Rafael Cortés Santiago, Duquende, acompañado a la guitarra por Julio Romero. Duquende ha sido el cantaor que, durante más años, ha acompañado a Paco de Lucía, en su septeto. Será el jueves, a las 12 horas, hora que repetirán el resto de invitados. El viernes, por ejemplo, se asomará al balcón Tomasa Guerrero, La Macanita, acompañada a la guitarra por Manuel Valencia. Heredera de Paquera de Jerez, es una cantaora larga, de solea, bulería, fandangos o cantes de levante.

El sábado los balcones se abrirán para José Fernández Torres, Tomatito, y su guitarra. Sobrino del Niño Miguel, admirador de Paco de Lucía y de Sabicas, arrancó su trayectoria como acompañante de Camarón, cuando era solo un niño. Tomatito recibió la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes en 2016 y es, a día de hoy, un imprescindible de la guitarra flamenca contemporánea.

El domingo, el Flamenco On Fire se despedirá de los balcones del Ayuntamiento con la actuación de Fernando Canela, acompañado a la guitarra por Alfredo Lagos. Canela, nacido en 1985, es el menor de los hijos de Canela de San Roque. Por su parte, Alfredo Lagos es uno de los más talentosos tocaores del momento.

TAMBIÉN EN CONDESTABLE Y EZPELETA

Al margen de estas cuatro sesiones desde los balcones de la Casa Consistorial, el Ayuntamiento de Pamplona colabora con el festival Flamenco On Fire en otros escenarios. De hecho, tanto Civivox Condestable como el palacio de Ezpeleta acogerán de miércoles a domingo sendas actuaciones. En Condestable, la cita será a las 18.30 horas. Allí actuarán en días sucesivos Miguel Vargas, acompañado de Juan Vargas; José Antonio Rodríguez; Daniel Casares; David Cerreduela; y Alfredo Lagos.

En el palacio de Ezpeleta los conciertos serán de miércoles a domingo a las 19.45 horas. Abrirá el cartel Agujetas Chico, con Domingo Rubichi a la guitarra. Le seguirán en las siguientes jornadas Ismael de la Rosa, El Bola, acompañado por José del Tomate; Manuel de la Tomasa, con David de Arahal; Esmeralda Rancapino, junto con Nono Reyes a la guitarra; y José Canela, acompañado también por Nono Reyes.

La programación municipal en torno al Flamenco On Fire incluye una exposición del fotoperiodista Javier Fergo, que podrá visitarse del 26 al 31 de agosto en Civivox Condestable. Y una actividad de iniciación a la guitarra para niños, que se celebrará el domingo, día 31, a las 12.30 horas en Civivox Condestable. Además, se ha previsto un homenaje a la pelota vasca y a los pelotaris gitanos, que tendrá lugar el miércoles.