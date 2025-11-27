Trabajadores del CREENA reclaman un "modelo público de atención a la diversidad sólido" y basado en "criterios técnicos"

Concentración de trabajadores del CREENA - CREENA

PAMPLONA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Profesionales del CREENA se han concentrado este jueves para reclamar "un modelo público de atención a la diversidad sólido, coordinado y sustentado en criterios técnicos", y han apostado por "fortalecer las vías de colaboración con las asociaciones desde marcos claros, equilibrados y coherentes con la normativa y con la práctica educativa".

La concentración se ha realizado bajo el lema 'En defensa del modelo de atención a la diversidad construido con el esfuerzo de todos y todas - Guztion ahaleginarekin eraikitako aniztasunari arreta emateko ereduaren alde'.

Según han informado desde la dirección del CREENA en un comunicado, "la respuesta del equipo ha sido prácticamente unánime". "La inmensa mayoría del personal ha estado presente en la concentración, y algunos y algunas de los y las compañeras que en ese momento se encontraban realizando coordinaciones con centros educativos han manifestado igualmente su apoyo y su adhesión al gesto colectivo", han añadido.

A su juicio, la concentración "ha sido una expresión de solidaridad profesional y compromiso colectivo". "Refleja la convicción compartida entre quienes formamos parte del sistema educativo navarro de que el modelo de atención a la diversidad, construido durante décadas con el esfuerzo conjunto de centros, docentes, familias y Departamento, constituye un pilar esencial que merece ser defendido con rigor, coherencia y respeto a la autonomía pedagógica de cada centro", han remarcado.