Los trabajos de asfaltado de la calle Concepción Benítez, en Pamplona, comenzarán este lunes

PAMPLONA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Este lunes comenzarán las obras de asfaltado de la calle Concepción Benítez, en el barrio de Etxabakoitz. Los trabajos afectarán únicamente al sentido subida, en el tramo comprendido entre la calle Teodoro Ochoa de Alda y la rotonda de la avenida de Barañáin. El tráfico de subida se desviará por la calle Teorodo Ochoa de Alda hacia la calle Remiro de Goñi, que cuenta con salida hacia la avenida de Barañáin. Las obras concluirán, previsiblemente, el miércoles por la tarde, si la climatología no ralentiza las obras.

Los trabajos se centrarán en la sustitución general del pavimento en la zona, que ya había sido sometido a múltiples parches y había llegado ya al final de su vida útil, debido al intenso tráfico que soporta la vía, ha informado el Ayuntamiento. Así, se procederá al fresado de 5 centímetros en la capa actual. No obstante, en caso de que fuera necesario, se realizarán fresados de mayor profundidad, alcanzado los 13 centímetros. Una vez repuesta la capa base, se volverá a asfaltar de nuevo, con la utilización de dos máquinas extendedoras a la vez, para no realizar juntas longitudinales.

Esta labor completa una actuación previa de saneo integral del firme en sus capas más profundas en zonas puntuales de la calle Concepción Benítez, realizada hace unas semanas y que supuso excavar hasta 60 centímetros de profundidad para afianzar el firme.

DESDE LAS 8 DE LA MAÑANA DEL LUNES

Las actuaciones comenzarán a las 8 horas del lunes 3 de noviembre, con los cortes de tráfico oportunos y la señalización de vías alternativas. Después, se llevará a cabo el fresado. La extensión de la nueva capa de rodadura se realizará a lo largo del martes, día 4. Y el miércoles se pintarán todas las señales horizontales. El objetivo es que para las 20 horas del miércoles pueda reabrirse la vía.

El Consistorio ha informado al vecindario, a usuarios y trabajadores del Centro San José y a la Gerencia del Hospital Universitario de Navarra, por las afecciones que los trabajos pudieran provocar. Éstos no afectarán al servicio de transporte urbano comarcal.

En una segunda fase, ya en 2026, aprovechando épocas con un menor tráfico rodado, se renovará el pavimento del tramo de la calle Concepción Benítez, desde la calle Teodoro Ochoa de Alda hasta la avenida de Aróstegui.