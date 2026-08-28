El Transporte Urbano Comarcal regresa este lunes al horario de invierno

Archivo - Imagen de un autobús urbano circulando por Pamplona
Archivo - Imagen de un autobús urbano circulando por Pamplona - EDUARDO SANZ - EUROPA PRESS - Archivo
Europa Press Navarra
Publicado: viernes, 28 agosto 2026 11:42
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PAMPLONA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Transporte Urbano Comarcal (TUC) recuperará su horario de invierno a partir del lunes, 31 de agosto, según han informado desde la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona en un comunicado.

De este modo, el servicio "se adapta al nuevo perfil de la demanda tras el periodo estival coincidiendo con el inicio del curso académico en la Comarca de Pamplona".

Los horarios y frecuencias se pueden consultar en los postes y marquesinas de la red, en la web del Transporte Urbano Comarcal (www.tuvillavesa.es) y en la aplicación móvil 'Tu Villavesa'.

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