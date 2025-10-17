Trasladada una mujer de 89 años tras un incendio en una vivienda en Cáseda

PAMPLONA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 89 años ha sido trasladada este viernes al Hospital Universitario de Navarra (HUN) por inhalación de humo tras un incendio que se ha registrado en una vivienda en Cáseda

El aviso del incendio se ha recibido sobre las 11.34 horas. El fuego se ha originado en el baño de la vivienda al prenderse una alfombra con un calefactor, según ha informado el 112 Sos Navarra.

Los vecinos han llevado a la mujer afectada al centro de salud y, tras ser valorada, el equipo médico ha pedido una ambulancia para trasladarla al HUN.

Al lugar han sido movilizados bomberos de Sangüesa, ambulancia de soporte vital avanzado, equipo médico y Policía Foral.

El fuego no se ha extendido a otras estancias de la casa y ha sido apagado al momento. Los bomberos han revisado y ventilado la vivienda.