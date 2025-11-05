Tres personas heridas tras colisionar dos vehículos en Santacara

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia entrando en el Hospital Universitario de Navarra. - Eduardo Sanz / Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Tres personas han resultado heridas de diversa consideración la mañana de este miércoles tras colisionar dos vehículos en la NA-1240 a su paso por Santacara.

El Centro de Gestión de Emergencias de SOS Navarra 112 ha recibido aviso del siniestro a las 10.37 horas y ha movilizado al lugar de los hechos a efectivos de bomberos del parque de Tafalla, dos ambulancias de soporte vital básico y patrullas de Seguridad Vial de la Policía Foral.

El siniestro ha consistido en la colisión frontolateral de dos turismos, y ha tenido lugar a la altura del punto kilométrico 8.9 de la NA-1240 a su paso por Santacara, han informado desde el Gobierno de Navarra.

Una de las ambulancias ha trasladado a dos personas al Hospital Universitario de Navarra, en Pamplona. Se trata de dos mujeres, de 54 y 52 años, respectivamente, que presentan policontusiones de pronóstico reservado. La segunda ambulancia ha trasladado, al consultorio de Santacara, a un varón de 54 años que sufre contusiones con pronóstico leve.

Efectivos de la Policía Foral instruyen las diligencias del siniestro.